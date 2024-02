Sokszor vágyunk arra, hogy ismerjük a bájital receptjét, vagy akár egy illatét, ami alapján biztosan belénk szeret a kiszemelt. A kölcsönös csábítás fortélyai azonban nem csak a friss pároknak lehet hasznos, hanem azoknak is, akik már hosszabb ideje együtt vannak. A szerelem varázsának misztériuma pedig többeket is Martonvásárra csábított a hétvégén. Akik ott voltak, megismerhették a szerelmi bájital titkát is.

Sokan engedtek a csábítás varázsának, hogy kiderítsék a titkokat.

Fotó: Kecskés Zoltán / FMH

Az Agroverzum már-már hagyományosnak mondható két napos játéksorozata során, a bájital titkos összetevőinek felkutatása mellett, egy másik, a „halhatatlan kedves” rejtélyét is felkutathatták a résztvevők, amely Ludwig van Beethoven nagy zeneköltő szerelmi életéhez kapcsolódott. A négyállomásos kincskeresés, pedig az Agroverzum Élménylaborjában, a titkos összetevőkkel megbolondított bájitalok elkészítésével és elfogyasztásával zárult. Az egyik ilyen vágykeltő ínyencség a Borsikafű (csombor) volt, míg a másik a magyar királyné vizeként ismert, rozmaring. Előbbi a férfiak, utóbbi a hölgyek vágyait fokozza.