– A dekorációt én készítettem elsősorban az olvasás népszerűsítése céljából. Azt tapasztalom ugyanis, hogy szerelmesek napja közeledtével a könyvtárba látogató olvasók is szívesen válogatnak a romantikus kínálatból. Előszálláson azokat is szeretnék meglepni a helyi könyvtárban, akik egyedül töltik, esetleg magányosan, a nagy Ő-re várva a Valentin-napot, mosolyt csalva ezzel is az arcukra. De egy kvízzel is készültem erre az alkalomra – mondja lelkesen Tábiné Nyúl Gabriella, aki azt is elárulta, mi ihlette a Valentin-napi kérdéssort:

Szívmelengető dekoráció az előszállási könyvtárban.

Fotó: Tábiné Nyúl Gabriella

– Hogy ne csak mindig olvassunk., így egy filmessel készültem. Szerelem van a levegőben? a kvíz címe. Vajon egy képből, és pár soros leírásból ki tudod találni, hogy mi a film címe? Igyekeztem azért olyan filmeket választani, amire azért "illik" emlékezni. Most nem a fiataloknak, hanem inkább az idősebb generációnak szól a játék. 21 leírás 21 fotó de mi is volt a címe? Az eddigi adatok alapján 36 kitöltője volt a kvíznek és meg kell mondanom, mindenki nagyon ügyes volt. Várom még a jelentkezőket!