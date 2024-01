– Nagyon sok mindent kínálok ebben a hónapban az érdeklődőknek. Már vannak programok, amelyeket meg is tartottunk, hisz nemrég volt könyvtárunk vendége Orak Milsen, aki az újonnan megjelent novellás kötetét és fantasy regényét mutatta be. Aztán szintén a könyvtár vendégei volt a SZIKE (a baracsi Színjátszó és Irodalmi Kör Egyesület) a TanítÓra című színdarabbal, amelyet amúgy Orak Milsen (Horváth Zsolt) írt – számolt be lelkesen az eddigi eseményekről a könyvtárvezető, majd a jövő héten esedékes programokról is beszámolt a FEOL kérdésére:

– Január 24-én pedig újra találkoznak a Versbarátok és a magyar kultúra napja alkalmából magyar verseket hoznak majd magukkal. Azt gondolom, hogy ez a megemlékezés alkalom is arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak, gyökereinknek, nemzeti tudatunk erősítésének, felmutassuk és továbbadjuk a múltunkat idéző tárgyi és szellemi értékeinket. Éppen ezért könyvajánlókkal várom az olvasókat nem csak a magyar irodalom, hanem a magyar néprajz, a magyar népzene, a hungarikumok, a magyar Nobel-díjasainkkal kapcsolatosan. Nehéz volt mindezt egy asztalra összeszedni, így éppen hogy csak figyelem felkeltésként került ki pár könyv. A gyerekeket majd színező, rejtvények várják – fűzte hozzá és egy érdekes kihívásra is rávilágított, amiből az előszállási bibliotéka sem maradhatott ki:

– Az Állatvédelmi Oktatásért Alapítvány indén elindította az Állatbarát olvasó kihívást, melynek az a lényege, hogy 12 hónap alatt 12 közös könyvet olvassunk el közösen. Minden hónapnak megvan az adott könyve. Ezenfelül persze még azokat az egyénileg ajánlottakat, az állatokkal, állatvédelemmel kapcsolatosan amelyek a könyvtárban megtalálhatóak. A januári kihívás könyve Gerald Durell: Vadak a vadonban. de ez már egy másik mese.