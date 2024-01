Fraller Ildikó magyartanár és kommunikátor az olvasásért, az írásért, a jó szövegekért rajongó ember, aki szívesen foglalkozik iskolán kívül is fiatalokkal. Korábban tanított a Lánczos Kornél Gimnáziumban, ahol neki is aktív szerep jutott a diákokkal működő Táska Rádió létrehozásában. Moderált már irodalmi esteket és más események szervezésében is részt vett.

Most pedig azt találta ki, hogy felső tagozatos fiataloknak indít olvasóklubot OlvasOK! néven, egyrészt, hogy megszerettesse az olvasást olyanokkal is, akik eddig még nem szerették meg, másrészt pedig azért, hogy közösséget építsen és segítse az értő olvasás elsajátítását, a szövegek értelmezését.

A klub pénteken délután 14:30-tól 16 óráig tartó foglalkozásait kéthetente rendezik, váltásban az olvasni szeretők és az olvasni utálók csoportjával. Akik az utóbbiban érintettek, azoknak jó tudni: olvasni csak a foglalkozásokon fognak, otthon nem kell (persze, lehet...), és ott helyben beszélgetnek is az adott szövegről.

A könyvmolyok találkozhatnak a hasonló érdeklődésű társakkal, akik szintén falják a könyveket, lesznek közös olvasmányélmények, és Ildikó segítségével új értelmezési szempontokat is felfedezhetnek.

Mindkét csoport tagjai fejlődhetnek a társas kapcsolatok, a kommunikáció terén, ráadásul sok klassz könyvet ismerhetnek meg és beszélhetnek ki.

A foglalkozásokat a Gerinclabor nevű helyen tartják a Petőfi utcában, jelentkezni pedig a Facebook csoporton keresztül lehet.