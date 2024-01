Az idei évben – immáron tizenhatodik alkalommal – szervez Huszárbált Martonvásáron a Szent László Huszáregyesület. A nagyszabású martoni eseményre január 20-án 19 órai kezdettel kerül sor a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központban, ahol ezúttal a Dűvő zenekar gondoskodik a talpalávalóról, de fellép a Szeprence táncegyüttes is. A szervezők ígérete szerint lesz keringő, polka, tangó, mezőkölpényi, kalotaszegi, széki és moldvai táncok is, amelyekre lejthetik a huszárok és természetesen a bál egyéb résztvevője is. A Huszárbálról természetesen nem maradhat el a huszáravatás sem. A részvételhez előzetes jelentkezés szükséges, amelyet fogad a Szent László Huszáregyesület minden tagja.