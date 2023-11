- Ha elveszne a hitünk - ha hagynánk, hogy elvesszen, akkor nem lennének gyermekeink, ahogyan Nyugaton gyakorlatilag már évtizedek óta nem születnek meg az új generációk. Ahol pedig nincsenek gyermekek, ott megszűnnek a hagyományos családok. A család pedig a fundamentum: minden egészséges társadalomnak, nemzetnek a legfontosabb alkotóeleme. Ha a családi kisközösség élete, helyzete stabil, akkor van esélyünk arra, hogy a társadalom is működőképessé váljék, a nemzet pedig egészséges és életerős legyen. Tehát ha nincsenek hagyományos családok, akkor megszűnik a nemzet is. És ha hagynánk, hogy ez bekövetkezzék, akkor minden más társadalmi, gazdasági, mi több lelki kérdésünket zárójelbe tehetnénk, mert megszűnne hagyományos biztonságos életünk is. És értelmetlenné válna minden más. Ez az a valóság, az égető tények, amelyek vezéreltek az írásom megfogalmazásakor is, hiszen egész munkásságom vezérlő elve ezek a gondolatok voltak. Immár kimondhatom, egy helyen bizonyosan célt értem vele, hiszen tizennyolc év elteltével a neves filmrendező, Pozsgai Zsolt úgy ítélte meg, hogy ezt az üzenetet egy filmes megfogalmazásban sokakhoz el kellene juttatni.

- Sokan a világpolgáriasodás megszállottjai. Olyannyira, hogy nehezen különböztetik meg a nőtől a férfit. Utódaid megnevezése pedig egyértelműsíti a folytonosságot… Mikor érezted életedben, hogy a folytonosság esetleg megszakadhat?

- Olyan, hogy világpolgár nem létezik. Gyökértelen ember van. Ezt is tudomásul kell vennünk, ilyenek nagyon sokan vannak. Manapság egész nemzetek hagyják, hogy az általuk megválasztott vezetőik gyökértelenítsék társadalmaikat, és pár évtized alatt elveszejtsék országukat, nemzetüket. Úgy tűnik, hogy ez az egyén választása, de ha társadalmi méreteket ölt, akkor nemzeti öngyilkosság! A folytonosság megszakad? Igen, meg, és végzetesen. Amikor az Isteni parancsot, mi több a természettudományok alaptételeit áthágod, akkor minden megszakad. Legeslegelőször a józan ész, amikor „komolyan” megkérdőjeleződhet, hogy az apa férfi, az anya pedig nő.

Forrás: Mészáros László

- „van-e bárhol is egy olyan kőkereszt, ahonnan a kilátás olyan volna, hogy ennyi gyönyörűséggel töltse el magyar szívemet, mint ott, Karcfalva fölött, az „én kőkeresztemnél”?!” – írod egy helyen, Csíkkarcfalván, Erdélyben. Mindenkinek megvan a maga keresztje?

- Ökumenikus merítésű ez a hazáról szóló filmalkotás – hiszen Magyarországon több felekezet van meghatározóan jelen –, én magam református családból származom és gyakorlom is a vallásomat. De az alkotás, az üzenetünk szempontjából ez nem meghatározó. A fontos maga a hit, az pedig nem felekezetfüggő. Vagy van, vagy nincs. Hogy mindenkinek megvan a maga kőkeresztje? Igen, felekezettől függetlenül, bizony megvan.

Forrás: Mészáros László

- Alapítója vagy a Magyar Polgári Együttműködés Egyesületnek, 1996-tól pedig főtitkár-alelnöke. Meglátásod szerint, aki a Magyar Arany Érdemkereszt (2018) birtokosa is vagy a Békemenetek szervezése mellett pedig a Patrióta Európa Mozgalom főszervezője, miért életveszélyes a patriotizmust szétverni semmitérő, semmitmondó „fesztiválozgatásokkal” ahelyett, hogy a hagyományokból merítenénk?

- Valóban valódi civil mozgalmak – köztük a Patrióta Európa Mozgalom – alapítója és működtetője vagyok, több hazafias tartalmú, nemzetstratégiáról szóló könyv – amelyben magyar gondolkodók, művészek, tudósok százai szólaltak meg – eltervezője, szerkesztője és kiadója voltam a közelmúltban a patriotizmus jegyében. Nos, nem vagyok hivatásos író, pontosan úgy gondolkozom ezekről a dolgokról, mint a lábát a világ bármely pontján megvető magyarok sokasága. Úgy érzem, az összetartozás lehet a fő értékünk, kovászunk, a magyarság kohéziója. Van-e annál nemesebb cél, minthogy a súlyos kihívások előtt álló nemzetünk javát szolgáljuk, a megmaradás vízióját tervekké formáljuk, és azokat tántoríthatatlan következetességgel végrehajtsuk - olyanokat cselekedjünk, amik méltóak nagy elődjeink tetteihez és emlékéhez? Van-e annál fennköltebb idea, mint a „haza, a magasban” gondolata? Egy pillanatig sem téveszthetjük szemünk elől, hogy ennek beteljesüléséhez két dolog bizonyosan szükséges: a fennmaradó és egyre erősödő Nemzet és Haza. Üzenetem soha nem volt más, mint ami ennek a filmnek is a mondandója: az Isten, haza, család hármas egységének, nemzetet megtartani képes csodálatos ereje van.