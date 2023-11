Aki bármilyen formában kötődik a székesfehérvári Alba Regia Táncegyütteshez, illetve figyeli annak tevékenységét, annak biztosan ismerős a Majoros testvérpár, Andor és Róbert neve. Ők ketten voltak a vendégei a minap az Aranybulla Könyvtár Aranyat érő beszélgetések című sorozatának, amelyben az indulásukról és a tánccsoporthoz fűződő szoros kötődésükről meséltek.

A beszélgetés elején elhangzott: Székesfehérváron nagyon sok családban van néptáncos, egykori néptáncos, vagy egyéb úton, módon van kapcsolódás az Albához. Ezt igazolta az egyik könyvtáros, Csurdi Ildikó is, aki rövid bevezetővel készült, megemlítve néptáncos múltját. A személyes élmény megosztása után Majoros Andortól (aki jelenleg a felnőtt táncegyüttes művészeti menedzsere) tudhattuk meg, hogyan is kerültek hat évvel fiatalabb öccsével az akkor még Fejér Megyei Népi Együttes néven ismert csoporthoz. Mint kiderült: az édesanya volt az, aki egy újsághirdetést meglátva elküldte Andort az úttörő néptánccsoportba 1978-ban (igaz, a régi Ki mit tud?-ok révén a fiúk már megismerkedtek a néptánccal). A fiatalember ott ragadt, úgyhogy hamarosan követte Róbert is, aki így félig kitaposott úton járhatott. (Itt elhangzott több, a fehérvári néptáncos körökben nagyon ismert név, például Gálber Attiláé, Hahn-Kakas Istváné). Innen került át ezután a két testvér az Alba Regia Táncegyüttesbe, ahol kezdetben leginkább a csapatszellem, a közösségi élmény miatt maradtak meg, idővel azonban maga a néptánc szeretete, a hagyomány megőrzése, továbbadása is ösztönözte őket. S azt is hozzátették: akkoriban még nem volt sem internet, sem annyi féle szabadidőeltöltési lehetőség, mint napjainkban, ezért is jött kapóra a táncolás. Óriási élményt jelentettek a fellépési lehetőségek és a külföldi utak is, hiszen utóbbiak akkoriban ritkaságszámba mentek.

Kölcsönösen segítették egymást, előfordult például, hogy egy verseny előtt Andor rájött: öccsének nem csupán egy, hanem két táncanyaggal kellett volna készülni. Úgyhogy egyetlen éjszaka alatt tanított meg egy kónyi verbunkot, amivel Robi még sikert is aratott… Az idő telt, az utánpótlás csoportban eltöltött évek után átkerültek a felnőtt együttesbe, és ugyan mindketten szereztek közben szakmát, polgári végzettséget, mégis a néptánc lett az, amellyel életvitelszerűen foglalkoznak azóta is.

Andor elárulta: ő állattenyésztőnek tanult (méghozzá a mai Szent István Mezőgazdasági Iskolában, vagyis annak elődjében – a szerk.), de lényegében sosem dolgozott a szakmában. A néptánc ugyanis sokkal jobban érdekelte, sokat ment próbálni, szerepelni, aztán egyszer csak a táncegyüttes egykori vezetője, a Királyi Napok Nemzetközi Néptáncfesztivál elindítója, Botos József felkérte arra, hogy tanítson. Innen vált hivatássá számára a tánctanítás, amelyet iskolákban is folytatott. Öccsével 2006 óta vezetik együtt a táncegyüttest, Andor pedig jelenleg művészeti menedzser. A táncolásról évekkel ezelőtt le kellett mondania egészségügyi okokból, ám azonnal átértékelte a helyzetet és váltott. Ő az tehát, aki remek munkatársaival előteremti a pénzt a működéshez, a fellépésekhez. Robi – aki középiskolában az építészet felé

kacsingatott, de aztán elvégezte a Táncművészeti Főiskolát (ma egyetem) – és szintén szakmabeli felesége, Majorosné Szabó Veronika pedig a szakmai tartalmat adják.

Érdekesség, hogy mindkét fiú életében fontos szerepet tölt be a könnyűzene is: jelenleg mindketten játszanak a Puszták Népe Front zenekarban. Andor basszusgitározik, Robi gitáron játszik.

Munkájuk nagyon is gyümölcsöző, hiszen az Alba Regia Táncegyüttes – amelyet az Alba Regia Táncegyesület tart fenn – már sok szép eredményt és szereplést tudhat maga mögött, 1994-ben elnyerték az „Európa Díj a Népművészetért” elismerést. Kaptak megyei Prima-díjat, a Vidéki Hagyományőrzés különdíját is megszerezték, legutóbb pedig, idén augusztus 20-a alkalmából Csokonai Vitéz Mihály-díjat vehettek át mint színvonalas amatőr táncegyüttes. S nem csupán a felnőttek, hanem az utánpótlás csoportok is rendre sikereket érnek el.

Jövőre nagy jubileumra készülnek, erről is beszéltek az Aranybullában. A táncegyüttes 75 évet ünnepel, és már most sok a terv, a program. Az események felelőse Majoros Róbert, aki elárulta, hogy nem csupán színpadi műsorok lesznek, hanem a közösséget összehozó, tovább építő találkozók is, valamint egy nagyszabású kiállítás, amely kreatív módon idézi fel az Alba Regia Táncegyüttes múltját. Várható generációs beszélgetés filmrészletekkel (ebbe Sztanó Hédi rendezőt vonják be), őt és Botos Józsefet pedig meghívták májusban a Hagyományok Házába a Fókuszban a koreográfusok című műsorba.

Lesz tehát minek örülni jövőre is az Alba Regia Táncegyüttes háza táján, az pedig már csak hab a tortán, hogy a testvérpár jelezte: úgy tűnik, hogy az albások által több mint húsz éve szervezett Királyi Napok néptánctalálkozó ismét nemzetközivé szélesedik, úgy, ahogyan az a Covid előtt volt…