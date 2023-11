Ahogy arról az ÖKK közleményében tájékoztat, a Történelmiregény-írók Társasága és a Vörösmarty Társaság közös szervezésében november 16-án, csütörtökön 17 órától mutatják be a Buda & Pest című regényt. A kötet Buda és Pest százötven évvel ezelőtti összeolvadását mutatja be, egészen nyolcszáz éves múltra visszatekintve. A szerzők arra vállalkoztak, hogy a Farkas és a Révész család életén keresztül egy generációkon keresztül átívelő, kalandos, romantikus és rejtélyekkel átszőtt történetben mutassák be Buda és Pest sorsát. A művet tizenhat történelemregény-író jegyzi, akik saját stílusjegyeiket felhasználva alkottak egységes történet több mint 600 oldalon.

A Vörösmarty Teremben Váczi Márk történész beszélget Cselenyák Imrével, Fábián Jankával, Novák Andorral, Schmöltz Margittal és Soós Tiborral. A rendezvény ingyenes, a szervezők mindenkit szeretettel várnak!