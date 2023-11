A vonatkozó közgyűlési döntés értelmében november 15-től a Vörösmarty Mihály Könyvtár igazgatói feladatait Horváth Adrienn, korábbi igazgató-helyettes látja el. Ez alkalomból az elmúlt öt év munkáját elismerve köszöntötte az önkormányzat az intézmény eddigi vezetőjét, Buriánné Tarró Editet.

– Egy pillanatig sem bántam meg, hogy elvállaltam az igazgatói feladatokat annak ellenére, hogy voltak nagy kérdőjelek, nehézségek. Nagyon örülök, hogy öt évig a könyvtár élén álltam, és tehettem valamit az olvasásért, az olvasás népszerűsítéséért és a könyvtári programokért – foglalta össze az elmúlt éveket Buriánné Tarró Edit, s köszönetet mondott kollégáinak, akik támogatása nélkülözhetetlen volt az elmúlt években.

A könyvtár olvasótermében megrendezett ünnepségen Cser-Palkovics András polgármester arról beszélt, egy közösségi intézmény működtetése, üzemeltetési kérdései, fejlesztése, bővítése és nehézségeinek megoldása mindig csapatmunka kell, hogy legyen.

– A csapatnak mindig kell, hogy legyen kapitánya, ez esetben intézményvezetője. Amikor az intézményvezető személye változik, annek meg kell adnunk a módját, mert vezetni egy intézményt, egy közösséget nem könnyű feladat, ámbátor nagyon nagy felelősség – tette hozzá Cser-Palkovics felidézve, az elmúlt évek számos kihívást gördítettek az intézmény elé, ám közös munkával minden nehézséget sikerült áthidalni.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

A leköszönő intézményvezető munkája elismerésekén polgármesteri elismerő ezüst emlékérmet vehetett át. A városvezető egyúttal az új könyvtárigazgatót biztosította arról, hogy a könyvtár a fenntartó segítségére továbbra is mindenben számíthat. Az új vezető, Horváth Adrienn a közeljövő terveiről kérdésünkre elmondta, az adventi időszakban számos programmal és nem utolsósorban élő adventi naptárral is készül az intézmény. A következő évre nézve új szolgáltatások indítása is szerepel a tervek között, melyek legfőbb célja, hogy az olvasók számára akár otthon is elérhetőek legyenek a minőségi tartalmak. Mindezeken túl könyvboxok telepítésével, felhőalapú e-könyv szolgáltatással és online beiratkozási lehetőség bevezetésével is szeretnék a jövőben népszerűsíteni az olvasást.