Sajtótájékoztató volt csütörtökön a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban annak kapcsán, hogy a Szekeres Tamás-25 év az Omegában koncertsorozat egyik állomása lesz Székesfehérvár.

Jakubek Tiborné Ágnes bejelentette, hogy a koncert november 4-én, délután 17 órakor kezdődik a Szent István teremben.

Fotó: Fehér Gábor /Fejér Megyei Hírlap

-Városunkban nagyon sokféle gazdag, minden generációt megszólító zenei program zajlik és erre méltán lehetünk büszkék egyrészt, mint intézményvezető, és egyáltalán, mint városlakó. A koncert november 4-én lesz, így többen jelezték már, hogy ez egy gyásznap és vajon lehet-e egy ilyen napon koncertet tartani? Én úgy gondolom, hogy a zene nagyon sokféleképpen és módon szolgálja magát az embert. Egyszerre beszél hozzá örömében és egyszerre tudja a lelkét simogatni, meg tudja fordítani a kedélyállapotát. A zene elengedhetetlen a mindennapi életünkben, hiszen az egész teremtés a zenére épül, de zenél az eső, a szél, a morajló tenger. A zene hangján tudunk imádkozni, emlékezni és gyászolni is, fogalmazott a Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház igazgatója Jakubek Tiborné.

A sorozat és a sajtótájékoztató főszereplője természetesen maga Szekeres Tamás volt.

-Immár négy éve, 2019 novemberében játszottam utoljára koncerten a Papp László Arénában az Omegával, aztán 2020 márciusban kitört a járvány, így én 3,5 évig nem adtam koncertet. Akkor úgy határoztam, hogy kivárom az időt, amíg el nem múlik, így márciustól megint játszhatok és nem mellesleg azokon a helyeken, ahol az Omegával is játszottunk, így Székesfehérváron is, melyhez személyes kötődésem is van, hiszen édesapám a zeneiskola igazgatója volt és édesanyám is fehérvári volt. Akkoriban nem is gondoltam, hogy egyszer majd a szomszédban gitározhatok majd. A Benned szól a dal című koncert az én velük töltött 25 évem és nem a zenekar emlékére készült, igaz az előadott dalok 80 százaléka Omega lesz, illetve olyanok, amelyek kapcsolódnak a közös emlékeimhez, főleg az Omega Oratóriumhoz fűződnek, mondta a zenész, aki egyben stúdiós feladatokat is ellát.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

A turné során túlnyomó többségében templomokban játszanak és főleg olyan dalokat, melyek szövegükben, és hangulatukban is kötődnek a templomhoz.

-Nagy öröm volt számunkra, hogy itt léphetünk fel, ahogy az is, hogy a Vox Mirabilis Kamarakórus énekel majd velünk. A fehérvári, Szent István teremben tartott koncert a 12. állomása a turnénak, mely december 12-ig tart. Természetesen jövőre folytatjuk, de szeretnénk fejlődni, illetve fejleszteni a produkciót, nagy zenekarok, énekkarok, filharmonikusok bevonásával, mondta Herbály Péter Kálmán, aki nemcsak zenészként van jelen a csapatban, hanem mint a menedzser is.

Az egy hónap múlva fellépő trió harmadik tagja Pleskó Béla, aki elárulta, hogy ők hárman gyerekkori barátok már az általános iskola óta, vagyis több mint fél évszázada. A dobon, ütőhangszereken játszó művész a megszokott teendői mellett magára vállalta a technikai háttér kezelését is.

A Szent István terem akusztikájával és a trióval november 4-én találkozhat a közönség, ha megveszik a jegyet a Vörösmarty Színház jegyirodáiban.