A kiállításmegnyitó és a sörfőzés viszonylag ritkán kapcsolódnak össze, ám úgy tűnik ezen fogalmak nem is állnak oly távol egymástól – legalábbis Fehérváron biztosan nem. A megyeszékhelyhez kötődő Hübris Sörfőzde ugyanis rendhagyó csomagolástervező ötletpályázatot hirdetett, melynek apropóját a környezetvédelmi szemlélet és a január 1-jétől életbe lépő betétdíjas rendszer adta.

– Valaki felvetette ezt az ötletet közülünk, hogy van ez az új szabályozás, és tök jó lenne erre valami figyelemfelhívó kampányt csinálni a magunk szerény eszközeivel, de mégis megkapó módon. Így jött a pályázati tematika ötlete. Három altémát hirdettünk: „Az Én ökológiai lábnyomom”, „Kocsma és Sörgyártás 2222-ben” és „Absztarkt, mintázat”. Nagyon érdekes pályamunkák érkeztek – mesélt a pályázatról Kövecses Dávid rendezvényszervező.

– Szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy az alumínium dobozok betétdíj rendszere átalakul január 1-jétől. Lesz egy 50 forintos betétdíj, és új, kihelyezett automatákon keresztül fogja tudni a fogyasztó visszaváltani az alumínium dobozokat. Nagyon fontos az, hogy csak az épségben, egyben lévő, nem összenyomott, nem sérült dobozokat váltja majd vissza a gép. Mi ezt egy jó kezdeményezésnek tartjuk, egyetértünk vele. Tőlünk bármerre nézünk, akár Németország, akár Románia felé, minden irányból látunk már kezdeményezéseket a betétdíjrendszerek komolyabban vételére – tette hozzá hangsúlyozva: a kezdeményezés motiváló eszköz, mely a hulladék rendeltetésszerű elhelyezésére, a doboz visszaváltására ösztönöz, s várhatóan csökkenti az út szélén, a parkokban elhajított, gazdátlan alu dobozok számát.

Fotó: Nagy Norbert / FMH

Az új szabályozásra reflektálva a gyártó egy fenntartható, kizárólag helyi alapanyagokból készített termék előállítását tűzte ki célul, s ehhez az új sörhöz tervezhettek az alkotókedvűek csomagolást. Az ország számos pontjáról érkeztek pályamunkák, egészen pontosan hatvan alkotás. A képi megjelenést illetően szárnyalhatott a fantázia, a megvalósítás alapja lehetett grafika, festészet, rajz, illusztráció, digitális festmény vagy bármely egyedi ötleten alapuló technika.

– Kifejezetten örülök annak, hogy oktatási intézmények is láttak ebben lehetőséget, például a Soproni Egyetemről is érkeztek pályázatok. A beérkezett művek készítői között vannak amatőrök, amatőr grafikusok és profi stúdiók, designer stúdiók is. Többféle jutalomkategória lesz, külön díjazzuk az alkotókat a maguk rendje és módja szerint. A fődíj egy 250 ezer forint értékű sörcsomag lesz, ezen kívül lesz internetes és helyi közönségdíjas, és az egyes alkategóriákban is kihirdetjük a különdíjasokat – mondta Kövecses Dávid a rendkívül sokszínű és izgalmas pályaművekből készült kiállítás megnyitója előtt.

A kiállítás november 18-ig tart, a beérkezett alkotásokra az elkövetkező négy hétvégén a tárlat helyszínén, a Váralja sori főzdében lehet szavazni, majd az utolsó héten már az online térben is megnyílik a voksolás lehetősége, így a szakmai zsűri mellett a gyár látogatói és az online tér felhasználói is beleszólhatnak abba, melyik alkotás kerüljön a sörös dobozokra.