„Dehogy sejtettem én, lökődve száz piacra,/ csak rozsdás drótokon, nem másokon fönnakadva,/ hogy ami fortyog, zúg és lüktet körülem,/ egy későbbi korban, mikor az idő vászna/ új rajzolatokkal merevül majd e tájra,/ az lesz a mély mozgású, igaz történelem!” - írta Bokros János a Fehérvári hajnalok című versében, talán sosem sejtve, hogy egyszer, úgy harminc év – vagy több – távlatából a Fejér Megyei Hírlap hasábjain ismét megjelenik egy verse, annak egy részlete, mely a számára is ismeretlen jövőt szedte rímbe. S noha pont ez a vers elmaradt, de más versekkel, zenével, életét meghatározó pillanatokkal emlékeztek október 30-án, hétfőn a Ciszterci Szent István Gimnáziumban az 1938. augusztus 9-én született Bokros János fehérvári költőre, aki 1989. augusztus 8-án távozott az élők sorából. Az iskolában, ahol tanult, majd tanított, tábla őrzi emlékét, de a pályatársak, a család is évről-évre megemlékezik róla. Bokros János két önálló verseskötete – az Imádság örömért és A hetedik napon című – mellett ugyanis posztumusz szintén megjelent egy kötete, Mesék mezején címmel, továbbá kiadták Bokros János emlékkönyvét is.

Fotó: Nagy Norbert / FMH

Az emlékesten Bakonyi István irodalomtörténész és Bokros Judit, a költő lánya idézte meg beszélgetésük során a tanár-költőt. Az emlékest meghívott vendége volt azonban többek között Péntek Imre költő és Takácsné Simon Marika egykori tanítvány is.

-Születésének 85. évfordulójára emlékezünk annál az emléktáblánál, melyet négy éve avattunk a város támogatásával a Ciszterci Szent István Gimnázium aulájában. Sokan érkeztek tanítványok, költőtársak, irodalombarátok, így ez a mostani egy bensőséges találkozó is egyben – mondta el a feol.hu-nak Bokros Judit, a költő lánya. Az est folyamán Bakonyi István irodalomtörténész egy interjúját is lejátszották, melyet a nyolcvanas évek végén készített Bokros Jánossal. A beszélgetésre így emlékezett Bakonyi:

- Félelmetes az idő múlása, s az, hogy ilyen idejekorán kellett távoznia – csodálkozott rá az azóta eltelt évtizedekre visszatekintve az irodalomtörténész, majd elmesélte, hogyan is készült az interjú: - Péntek Imre megkeresett engem azzal, hogy interjúkat kellene készíteni az akkor még Városi Televíziónak nevezett intézményben Fehérvár és Fejér megye íróival. A sorozat a Fejér Megyei Hírlap akkori szerkesztőségének ötlete volt, Baranyi Pál főszerkesztő találta ki, s a hírlap fotósai voltak az operatőrök – emlékezett, s megjegyezte: a Bokros Jánossal készült interjú kordokumentumnak tekinthető, s nem csak azért, mert ez az egyetlen rész, amely az akkor készült sorozatból fennmaradt – emlékezett Bakonyi István. Az interjúban Bokros János a helyi irodalmi élet mellett Sárkeresztúrt, szülőfaluját is megidézte. Származása ugyanis – mint kiderült -, mindig is fontos volt számára. S