A Velencei-tó környékéről indult, de az ország számos pontján – és határainkon túl is – kiállították már a Gárdonyi Géza életpályáját bemutató Ezerarcú Gárdonyi című utazó kiállítást. A rollup-tárlat az író sokrétű alkotótevékenységét mutatja be fiatal korától, tanítói és írói munkásságán keresztül egri kötődéséig, továbbá megismerhető általa számos, az iskolában kevésbé tanított részlet is az életéből - titkosírása, híres történelmi regényeinek utóélete és még sok érdekesség.

Fotó: Népfőiskola

Rodics Eszter, a Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola elnöke nyitotta meg október 19-én a csákvári tárlatot, ahol a résztvevő diákoknak hangsúlyozta az olvasás örömteli élményét, s azon belül is természetesen Gárdonyi Géza munkásságának tanulmányozását. Az elnök kiemelte: nem titkolt céljuk, hogy minél többen megismerjék a Velencei-tó térségének legjelentősebb íróját-költőjét, az ország irodalomtörténetének egyik legsokoldalúbb és legkülönlegesebb szereplőjét.