Október végéig tekinthetők meg azok a szabadtéri kiállítások, amelyek a FotoKozma fesztivál keretében a Vértes több településére is kikerültek. A fesztivál részeként szombaton több alkotóval is találkozhattak a csákvári Floriana Könyvtár és Közösségi Házban azok, akik rászánták az idejüket: az egész napos nyílt nap keretében - két szünetet leszámítva - egymást követték a 10-15 perces előadások. Ezekben feltűntek a fesztivál kiállított képei is, de azokon túl jóval több szépséget is láthattak és érdekességeket, információkat is hallhattak az érdeklődők. Ilyen volt például Szilágyi Attila – akinek képei Kőhányáson a kápolna előtti réten kaptak helyet - 50 éves a Hortobágyi Nemzeti Park - A legidősebb nemzeti parkunk színes és változatos világa című előadása. A fotós a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őre, aki egy magányos házban él családjával a 33-as út mentén, a végtelen puszta közepén. Rengeteget tud hát a magyar puszta madarairól, a szürke darvakról, a búbos bankáról, a kis kárókatonáról, a sasokról, de a hortobágyi vadlovakról is. Többek között róluk mesélt előadásában, amelyben az állatokról készült képek mellett légi felvételeket is láthattunk a tavasz elején szinte teljesen víz borította Hortobágyi tájról, vagy a levegőből pisztoly formájúnak látszó hodályról.

A fotófesztivál egyes sorozatainak kulisszatitkai mellett technikai dolgokról is szó esett, például arról, hogyan épül be a képalkotásba a mesterséges intelligencia.