Már most érdemes szabaddá tenni a szeptember 16-17-i hétvégét. E két napon ugyanis országszerte szerveznek programokat a Kulturális Örökség Napjai (KÖN) alkalmából. Az esemény célja, hogy a kulturális örökségünkhöz tartozó műemlékek, épített örökségek a közönség számára is elérhetőek, megismerhetőek legyenek. A programsorozat kapcsán Székesfehérváron ingyenesen látogatható lesz a Városháza 2022-ben felújított épülete, a Magyar Nemzeti Levéltár Fejér Vármegyei Levéltára – illetve a benne található rádiótörténeti kiállítás -, valamint a Hiemer-ház is. Továbbá megnyitja kapuit a közönség előtt a Rác utcai szerb ortodox templom, valamint a Szent István-székesegyház.

A programsorozat keretében várja kastélysétára a látogatókat a kápolnásnyéki Halász-kastély is szeptember 16-án, 11 órakor. Bányai Balázs történész mesél a résztvevőknek a kastély korábbi életéről, a benne élők mindennapjairól. A fehérvárcsurgói Károlyi-kastélyban szintén szerveznek programokat, mégpedig szeptember 17-én – így aki szeretne, kényelmesen eljuthat mindkét település kastélyába. E napon több időpontban is épületvezetésekre várják a KÖN résztvevőit.