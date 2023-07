Horváth Péter a képzőművészet szerelmeseként vált ismertté, festmény kiállításait országszerte bemutatják. A technikákban, a témákban, a színekben egyre elmélyülő alkotó képei izgalmasak, úgy mozgatják meg a szemlélő fantáziáját, hogy mégis harmóniát árasztanak.

Néhány éve a festészet mellett az előadóművészetbe is belekóstolt, és mára népszerű és sikeres versmondóvá vált. A 2016 óta évente megrendezett Nemzeti VERSeny döntőjében ötször állt a Nemzeti Színház színpadára. Versmondásait díjazták bronz, ezüst, majd a 2020-as döntőben arany minősítéssel. 2021-ben az arany minősítés mellé különdíjat is kapott, egy évre rá a VII. Nemzeti VERSeny szuperdöntőjében az arany minősítésű versmondó cím mellett az abszolút II. helyezést is megkapta. Ugyanebben az évben a győri Radnóti Miklós vers- és prózamondó versenyen is különdíjat nyert.

Az előadás ideje alatt Horváthné Elbert Mária és Horváth Péter festményeiből tekinthetnek meg egy kiállításra valót.