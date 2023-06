Aki szombaton este nyakába vette a belvárost, és benézett például a Szent István Király Múzeum kiállítóhelyeire, az Egyházmegyei Múzeumba vagy a MNL Fejér Megyei Levéltárába, az ismét megtapasztalhatta, hogy a múzeumok nagyon is élő, sok-sok kulturális csemegét kínáló helyszínek lehetnek.

A leghosszabb nyári nap környékére szervezett Múzeumok Éjszakája programsorozatban ezúttal is potom összegért, mindössze 500 forintért vásárolt karszalaggal látogathattuk végig az egymástól független kiállítóhelyeket is. Aki mindenhová el akart jutni a belvárosban vagy a városszéli helyszíneken, annak bizony nehéz dolga akadt, oly bőséges volt a kínálat.

A kisgyerekesek már kora este, késő délután kezdhettek, több helyen volt játszóház. Így például a Szent István Király Múzeum Rendházának udvarán, ahol Zöld forgatagot rendeztek környezetvédelemmel, állatvédelemmel, fenntarthatósággal foglalkozó civil szervezetek részvételével. A kisebb-nagyobb gyerekek színezhettek, társasozhattak, fejtörőket oldhattak meg, természetesen a környezetvédelem jegyében. Az udvar egyik sarkában pedig a papírmerítés technikáját is kipróbálhatták - természetesen segítséggel - a türelmes ifjak, akik megérezhették, mennyi odafigyelés szükséges ahhoz, hogy a vízben ázó papírdarabkákból, pépből végül egy egész, rücskös felületű lap álljon össze.

Kissé arrébb, az Egyházmegyei Múzeumban a rendhagyó tárlatvezetések mellett a több műfajban is alkotó Harcsa Veronika énekes, dalszerző és zenésztársai Kassák-estjét lehetett elcsípni. A belső udvar este 9 órára, a kezdés idejére megtelt, s aki végighallgatta a koncertet, annak egészen egyedi élményben lehetett része. A Veronika által válogatott Kassák Lajos-versek hangulatát nagyon jól átadta a sok improvizatív elemet tartalmazó, de határozott koncepció mentén kitalált zene, amelyben bőséggel alkalmaztak kreatív megoldásokat. Ki gondolta volna például, hogy még egy spaklival és vonóval is lehet izgalmas hangokat előcsalni, vagy hogy a hangtál a dob membráján rezegtetve finoman megszólal – a legviccesebb rész pedig az volt, amikor Pándi Balázs dobos egyik dobját a földön össze-vissza mozgatta, majd szinte teljes hangkáoszt hozott létre az ütők és a felszerelés egy részének egymásra dobálásával. S lám, mindez nagyon illett a Kassák-versek lemondóan kemény, ugyanakkor néhol lírai hangulathoz. A zenésztársak – Benkő Róbert (nagybőgő), Márkos Albert (cselló) – ugyancsak profin és kreatívan szólaltatták meg hangszereiket. A verseket Harcsa Veronika – aki az éneklés mellett szintén meglepő és szokatlan hangokkal kísérte társait – és Keszég László színművész adta elő. Különös, figyelemfelkeltő egyveleg volt ez, a végén egyetlen kakukktojással, méghozzá egy Tandori Dezső-verssel, no meg egy ráadás Kassákkal.

A Kassák-esten Harcsa Veronika és Keszég László énekelte, olvasta fel a szövegeket

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

A megyei levéltárban szintén éjszakába nyúlt a program a Beszélő dobozok – Székesfehérvár a rádiógyártás fellegvára című rádiótörténeti kiállításhoz kapcsolódva. A különleges anyag a levéltár munkatársának, Kóger Lászlónak köszönhető, aki gyűjteményéből válogatott az időszaki tárlatra, amely szeptember 16-ig látogatható hétfőtől csütörtökig, 8-15 óráig. A látogatók az 1920-1980-ig tartó időszakban készült rádiókat vehetnek szemügyre, ám még televízió is akad, köztük például az 1956-ban gyártott Orion AT 501-es, amely egyike az országban készült első fekete-fehér készülékeknek. Van gramofon-szekrény, és sok más, bútornak is beillő, formás készülék, amelyek közül többnek a hangját is hallhatjuk. Zsebrádiók, autós rádiók látványával nosztalgiázhatunk, bakelit lemezek, rádiós újságok, plakátok révén tekinthetünk vissza a múltba. A szombati premier jól sikerült: Kóger László sok-sok személyes élménnyel átszőtt, humoros történetekben bővelkedő tárlatvezetése megnyerte a nagyszámú látogatóközönség tetszését.

A felső sorban balról a második a Néprádiónak nevezett típus Kóger László gyűjteményéből

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Az Új Magyar Képtárban a tárlatvezetés mellett még körömfestés is volt ezen az estén, méghozzá a kiállítási anyag által inspirált mintákkal – érdeklődőből itt sem volt hiány.

Mindez természetesen csupán néhány villanás az ingergazdag múzeumi éjszakából – remélhetőleg minél többen szereztek hasonlóan jó élményeket.