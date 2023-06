Két férfi munkatársa segíti a táncművész tanárnőt a heti kétszeri próbák és betanulások során. A helybéli Purcsel Csanád Orsolyánál kezdte a néptáncot, a fóti szakgimnáziumban folytatta profi szinten, s jelenleg a Táncművészeti Egyetem első éves hallgatója. Visszajár táncolni is. A bicskei előadáson nagy sikert aratott a kis- és nagyobb lányokkal a kalapos, magas táncos „legény”, amint vezette, irányította őket. A legfiatalabb két- és hároméves Tóth Lexa és Zorina kékfestőben ropta, nyolcéves

Fruzsina nővérkéjük fuvolázik. Neki nehezebb sors jutott egy betegség miatt, de a család, Anikó és István a zene és a tánc mellett voksol. A szép édesanya a túrkevei néptáncosokkal táncolt korábban. Orsolya másik asszisztense pedig nem más, mint Tímár Gergely, a legendás Tímár házaspár legkisebb fia! A jól bevált táncokat mutatták be a gálán, kalotaszegi legényest, szatmárit, Galga-mentit, s a legújabb koreográfiát, rábaközi táncokat vitt a színpadra öt páros.

A társaság most Fonyódon táborozik, új koreográfiákat tanulnak. A nagyok mérait, a kisebbek gömörit, számol be Orsolya a nyaralással egybekötött munkáról. Április elején felléptek a Hagyományok Házában, sikerrel jártak Prágában, ősszel pedig hatalmas élmény vár rájuk. Az Operettszínházban kaptak fellépési lehetőséget, a Csillagszeműek harmincéves jubileumi ünnepén október 2-án. S régebbi tervét is valóra váltotta Orsolya Bicskén, felnőtteket hívott a Mayer Táncműhelybe. Negyven felettiek is jelentkeztek, szépen haladnak. Közeleg az ő első fellépésük is.