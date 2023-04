A művészpár gyakran szerepel elsősorban székesfehérvári eseményeken, ám a városon túl is megmutatkoznak. Pék Eszter Anna hivatását tekintve pedagógus, a Zentai Úti Általános Iskolában tanít rajzot és matematikát, tart rajz szakkört, és amikor ideje engedi - legfőképpen a nyári szünetben - akkor alkot. Fest, grafikákat készít. Számos könyvet illusztrált már. Szerepelt egyéni és csoportos kiállításokon Budapesten, Győrben, Budaörsön és Székesfehérváron többször, különféle kiállítóhelyeken, így az Aranybulla Könyvtárban is. Kötődik a bábolnai és a köblényi művésztelephez, valamint a Muravidék nevű művészcsoporthoz is. Legutóbb Fellinger Károly költő gyerekverses kötetét illusztrálta.

Gál Csaba költő kecskeméti származású, hivatását tekintve jogász. A szegedi egyetemi évek, a diplomázás után Székesfehérvárra költöztek, családot alapítottak, három gyermekük lett - derült ki a beszélgetésből, amelyet Bokros Judit újságíró vezetett.

Gál Csabáról megtudhattuk például: tizenéves korától ír verseket, és hatással volt rá mások mellett az is, hogy már elhunyt édesapja, Gál Sándor maga is írt, két verseskötete jelent meg. Fia a Szegedi Egyetem című lapban kezdett publikálni, majd mióta Fehérváron él, a helyi Árgus folyóiratban, majd a Vár folyóiratban, illetve egyéb kiadványokban és országos folyóiratokban jelentek meg versei. Első kötete 2009-ben látott napvilágot a Vörösmarty Társaságnál. Ezt azóta négy követte, a legutóbbi tavaly, Ellenszer címmel. Verseit olykor szereti megzenésíteni - erről is beszélt az esten, amelyen szóba került még a feleségével közös alkotói munka és a hivatás-alkotás összeegyeztetése is.