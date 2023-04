Az interneten található tartalmak mentéséről és azok szolgáltatásáról, a szolgáltatás felhasználási lehetőségeiről, egyre gyorsabban terjed. Ehhez csatlakozott új webarchívumával a Vörösmarty Mihály Könyvtár is. Az Országos Széchenyi Könyvtár szakmai segítségével elkészült Aranybulla webarchívum mindenkinek szól, a város lakóitól a történészekig és a kutatókig egyaránt.

A 2022-es esztendőben, a város számos helyen tartott megemlékezést és programokat az Aranybulla 800. évfordulója alkalmából. Nem volt ez másként a Vörösmarty Mihály Könyvtár életében sem. Az év folyamán nem csak az Aranybullával, de II. András királlyal is megismertették látogatóikat. Az emlékévben háromfordulós kvíz összeállítása mellett, helyismereti olvasótábort is indítottak a gyerekeknek és szerveztek több történelmi előadást. Az eseménysorozat zárását is megtervezték – hallottuk Buriánné Tarró Edittől, a Vörösmarty Mihály Könyvtár igazgatójától, nyitóbeszédében – amit az elmúlt hónapok ismert körülményei már nem engedtek megvalósítani. Az elmúlt év emléket állító eseménysorozata idén sem ért véget. Ennek egyik állomása volt a hétfői szakmai konferencia.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Bár az Aranybulla hét eredeti példánya a történelem során elveszett vagy megsemmisült, emléke viszont nem vész el, a róla szóló irodalom megőrzi azt. A szervezők ezért fogtak a szakmai nap szervezésébe, és az Aranybulla Webarchívum bemutatása mellett meghívták azokat a szakembereket is, akik elsők voltak ezen a területen illetve, akik megmutatják az archiválásban rejlő lehetőségeket.

Lehner Zsolt, alpolgármester köszöntőjéből megtudhattuk, a létrejött Aranybulla webarchívumot, a város vezetése nagy örömmel támogatta.

A délutáni órákig tartó szakmai napon Drótos László beszélt a nemzeti könyvtárban történő webarchiválásról, Visky Ákos Lászlótól a digitális mintagyűjtemény alkalmazásáról, a Rákóczi Emlékév Archívumról tudhattunk meg többet. farkas Edit az Aranybulla megszületéséről mesélt, Kokas Károly, Kerikó Katalin nyomában címmel egy szegedi esettanulmánnyal ismertette meg a hallgatóságot.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Kalcsó Gyula az archivált webtartalmak kutatási célú felhasználásának ismertetőjét követően játékos, interaktív webarchívum-bemutatóval zárták a szakmai ismeretterjesztő napot a Hiemer-házban.