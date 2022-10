Az intézmény három helyiségében kiállított tablók invitálják a múlt iránt érdeklődőket, s bemutatják, mennyit változott az elmúlt évtizedekben a településkép, hogy egyes lakóházak és közterületek milyen fejlődésen mentek át a hosszú-hosszú évek során.

Ráckeresztúron 2017 óta aktív a települési értéktár bizottság. Ez idő alatt 40 helyi érték került be a települési értéktárba, melyből 5 került be a Fejér Megyei Értéktárba, mint például a Szentháromság-szobor, a délután három órai harangszó és Auguszta 26 története. Mindezekről is részletes információkkal szolgálnak a kiállított fotók és leírások. Az értéktár bizottság mottója: minden érték, amit a helyiek annak tartanak, s ennek szellemében gyarapodik tovább és tovább az értékek tára.

– Jeles évben vagyunk, és ez egy jeles alkalom – kezdte köszöntőjét Tessely Zoltán országgyűlési képviselő. – Ennek a 675 évnek nagyon szép nyomata, hogy milyen épített örökségbeli és milyen emberi értékei vannak a településnek. Azt gondolom, az épített örökség emberi kvalitások és közösség nélkül nem tud működni.