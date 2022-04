Pénteken kora este, a Pelikán Galériában nyílt meg a 100 éve született, 2006-ban elhunyt M. Tóth István festő- és grafikusművész, pedagógus emlékkiállítása. A székesfehérvári, maroshegyi születésű (innen a névben az M) alkotótól ritkábban látott, kordokumentumnak is tekinthető festményeket válogattak, amelyeken követhetők a különféle stíluskorszakok is. A megnyitón Lehrner Zsolt alpolgármester mondott köszöntőt a város nevében, a tárlatot pedig annak kurátora, Szűcs Erzsébet művészettörténész mutatta be. Az eseményen jelen volt M. Tóth István özvegye, Árkövi Klára is (képünkön), illetve családtagok, a művész több tisztelője, barátja, egykori tanítványa. A kiállítás május 1-ig látható.