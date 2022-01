– A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség vezetése és teljes személyi állománya nevében őszinte tisztelettel és megbecsüléssel köszöntjük mindazokat, akik tevékenyen is megemlékeznek a magyar királyi 2. honvéd hadsereg 1942–43. évi harcairól, különösen 1943 januárjának a Don-kanyarban vívott tragikus és embert próbáló napjairól – áll a doni emléktúrák és emlékmenetek résztvevői számára írt közös köszöntő levélben, amelyet Benkő Tibor honvédelmi miniszter, illetve a már említett Ruszin-Szendi Romulusz írtak alá. Alsószentivánon Varga Gábor országgyűlési képviselőt kérték meg a túra szervezői, hogy olvassa fel a parancsnoki levelet.

Szekeres Béláné Erzsébet a NaTe, azaz a Nagykarácsony Testvértelepüléseiért Egyesület vezetője lapunknak elmondta, nemcsak a díszparancs, hanem egy úgynevezett zsoldkönyv is „járt” a túrát végigcsináló 17 főnek, akik között a nagykarácsonyiak mellett dunaújvárosiak, dunaföldváriak, madocsaiak és természetesen alsószentivániak is voltak. (A nagykarácsonyiak előbb elutaztak Alsószentivánra, majd onnan gyalogszerrel tértek haza.) A Doni Hősök Emléktúra zsoldkönyv személyre szóló, szerepel benne tulajdonosa neve s az is, hogy melyik évben melyik túrán vett részt s rótta le kegyeletét.

A túrát egy nagykarácsonyi, majd egy alsószentiváni megemlékezés előzte meg. Szekeres Béláné elmondta, ezek a Vadvirág Nyugdíjas Klub résztvevői nélkül nem valósulhattak volna meg. Az indulás előtt a nagykarácsonyiak – helyi idegenvezetés mellett – megtekintették az alsószentiváni Mária-kegyhelyet.

Alsószentivánon is tartottak megemlékezést Forrás: A szervezők

– A Don-kanyarban 1943. január 12-én a reggeli órákban indult meg a Vörös Hadsereg támadása, melyet „urivi áttörés” néven jegyeztek be a magyar hadtörténet fekete könyvébe. A szovjetek megsemmisítő vereséget mértek a 2. magyar hadseregre, amely nagyrészt elpusztult. Néhány nap alatt több mint százezer magyar katona halt vagy sebesült meg, tűnt el örökre vagy esett hadifogságba. A magyar társadalom kollektív emlékezetében mély nyomokat hagytak a veszteségek, ezért emlékezünk meg minden évben a doni hősök helytállásáról és hazájukért, nemzetükért tett áldozatvállalásáról – hangzott el az alsószentiváni megemlékezésen.