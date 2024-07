Mielőtt belevágnánk, hol, milyen lezárás, korlátozás nehezíti a közlekedést, íme egy kis élménybeszámoló a tavalyi évből: – A szuperspeciál ezúttal is "extra" volt - még azoknak is, akik nem a rali szerelmesei! Biztonságos körülmények között szinte testközelből lehetett érezni az elementáris energiát, ami a rali, és tereprali autókból sugárzik. A kerekek csikorgása, a turbófeltöltő visítása, a pilóták technikai tudása - az autósport egyik eszenciája. Nagy élmény volt, nem hiába voltak idén is sokan a Palotai út mentén! – írtuk a 2023-as összefoglaló cikkünkben. Visszakanyarodva a jelenre, múlt héten megtörtént a rallye szívének, a szervizparknak a bejárása is. A szervezők felkészültek a nagy eseményre: lezárás már több helyen Fehérváron pénteken érvényben lesz.

Lezárás a Palotai úton: évről évre nagy tömegeket vonz a szuperspeciál a belvárosban.

Fotó: FMH/Archív

Forgalomterelések, lezárások a városban

Az ÖKK közleményében tájékoztatott, mely utakat, utcákat foglal magába a forgalomkorlátozás, lezárás. Kiemelik, a terelések érintik a Csíkvári utat és környékét, a Sóstói Stadion parkolóját, valamint a Palotai út egy szakaszát. Egyes helyi járatos autóbuszok, illetve regionális és országos járatok módosított útvonalon fognak közlekedni.

A nagyszabású verseny miatt, az alábbi helyszíneken, időszakokban lesznek lezárások:

- a Sóstói Stadion parkolójában a Csíkvári út és a Homoksor közötti szakaszon, közúti korlátozások nélkül július 12. (péntek) 10.00 órától július 14. (vasárnap) 22.00 óráig,

- a Csíkvári úton a Homoksor csatlakozástól a Vásártérig (Csősz utca); terelés a Homoksorra július 13. (szombat) 07.00 órától július 14. (vasárnap) 22.00 óráig,

- a Szuperspeciál szakaszon: a Palotai úton a György Oszkár tér és a Selyem utca között július 13. (szombat) 12.00 órától 24.00 óráig.

A tájékoztatóból a forgalomkorlátozásokban érintett országos és regionális autóbuszjáratokra is kitérnek, hogy mely terelőútvonalakon közlekednek szombaton, 12-24 óra között.

Várpalota irányába/irányából közlekedő járatok terelőútvonala: Selyem u. – Horog u. – Kelemen Béla u.

Kimaradó megállóhely: Szent Gellért u. (csak az Autóbusz-állomás felé)

Ideiglenes megállóhely: a Kelemen Béla utcában, a zöldségbolttal szemben