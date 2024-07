Jelenleg már a finomhangolás, az utolsó egyeztetések zajlanak a városvezetés, a Vértesben található nemzeti park és a szervezők között.

– A héten helyszíni egyeztetés történt a városfejlesztéssel és a városgondnokság képviselőivel is. Ugye a városhoz tartozó területeken lesz a szervizpark, a parc fermé, valamint a célceremónia is központi helyszíne évek óta a székesfehérvári ralinak, most az ezzel kapcsolatos feladatokat beszéltük át a helyszínen. Alapjában véve ez már rutinszerűen működik, apró változások vannak, de nem baj, ha mindenki tudja a rá eső feladatot, hiszen így tud minden gördülékenyen működni – mondta Lakatos Róbert főszervező.

Persze mindenkit a hétvége leglátványosabb programjai érdekelnek.

– Ami a város szempontjából fontos, és a legnagyobb érdeklődésre számot tartó esemény, az a szervizpark, a Sóstói Stadion parkoló részeiben. Ahova érdemes kijönni gyerekekkel is, lesz többek közt közlekedésbiztonsági park is. A szuperspeciál pedig hagyományosan szombaton este a Palotai úton, ahol kora este 19 órától lesz látható az első osztály mezőnye.

A többi szakasz pedig már a természet lágy ölén vár a versenyzőkre.

– Szombati napon az Oroszlány-Kőhányás gyorsaságit látogathatják a rajongók, pontosabban annak bizonyos részeit. A kommunikációt majd mindenki figyelje, a jövő héten mindent pontosan tudatni fogunk. Azt már most elmondhatom, hogy nyilván a belső erdei részekre nem szabad bemenni, ez a nemzeti parknak a határozott kérése, de három-négy helyen látogatható, és biztonságban nézhető a verseny. Ezek a helyek alapjában véve jól megközelíthetőek, tehát nem kell hosszú kilométereket sétálni. Vasárnap három további gyorsasági vár a mezőnyre, a nagyvelegi szakasz, illetve a Pusztavám-Oroszlány és a Kőhányás-Pusztavám gyorsasági. Ezek mindegyike ismert, ilyen értelemben nincsen újdonság, és ezeknek a szakaszoknak is bizonyos részei látogathatóak. Még folynak az egyeztetések a zöldhatósággal, de napokon belül minden véglegesítve lesz. Nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy mindenki vigyázzon magára, mindenki tartsa be a józan ész diktálta feltételeket és a sportbírók, pályabiztosítók elvárásait és utasításait. Így vasárnap este mindenki boldog lesz és egészséges.