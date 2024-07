Már a 90-es jelű balatonvilágosi csomóponttól telítettek a sávok, szakaszosan torlódik a forgalom. A Balaton északi partjáról javasoljuk a 8-as főút - Székesfehérvár - M7-es autópálya útvonalat, a déli partról útnak indulók pedig, ha tehetik, az M6-os autópálya felé kerüljenek. Ahogy az Útinform írja legfrissebb közleményében, ezen felül a 72-es km-nél korábban baleset történt, és ugyan forgalomkorlátozás már nincs, a rendkívül erős forgalom miatt a torlódás meghaladta a 14 km-t. Aki teheti, válasszon másik útvonalat!

Időközben az M7 – M1 autópálya figyelőn is képeket lehet látni a torlódásról. Az egyik felhasználó Siófokról tett fel képet és arról megy a diskurzus, hogy valószínűleg Balaton Soundról is sokan most térnek haza, ez okozza a hatalmas dugót.