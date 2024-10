Frissen Fejérből 2 órája

Középiskolásoknak nyújt egyedülálló lehetőséget az MCC Székesfehérváron is

Székesfehérvári és Fejér vármegyei középiskolások jelentkezését várja az MCC Székesfehérvári Képzési Központ. A középiskolásoknak szóló programjuk a legtehetségesebb diákoknak egyedülálló tanulási pályaívet és nemzetközileg is versenyképes tudást kínál. A Középiskolás Program aktív idegennyelv-tanulást biztosít, nemzetközi tanulmányi utakat szervez, valamint külföldi egyetemeken tanító professzorok előadásait is elérhetővé teszi. A programba most jelentkezhetnek a középiskolákban tanulók, a jelentkezési időszak december közepéig tart.

Fotó: FMH-archív

A Mathias Corvinum Collegium (MCC) Középiskolás Programja iskola mellett végezhető ingyenes készségfejlesztő, szakmai és közösségi alkalmakkal, valamint e-learning kurzusokkal várja a magyarországi és külhoni magyar középiskolák diákjait. A jelentkezési határidő december 15. A program legkiemelkedőbb diákjai bekerülhetnek az MCC Egyetemi Programjába, amelyben még tágabb nemzetközi kitekintéssel folytathatják a felsőoktatási tanulmányaikat kiegészítő tehetséggondozó képzésüket. A programba felvételt nyert tanulók érdeklődési körüknek megfelelően választhatnak a négy- vagy nyolchetes rendszerben működő online kurzusok közül. A kínált témák palettáján többek között megtalálható a modern kori történelem, a közgazdaságtan, a pszichológia, a jog, az irodalom és a nemzetközi kapcsolatok. A tananyagok sora 2024 őszétől filozófiai témájú online kurzussal is kiegészült. A tanulók részt vehetnek továbbá magyar és angol nyelvű íráskészség-fejlesztő, valamint angol és német nyelvű beszédkészség-fejlesztő kurzusokon is. A Mathias Corvinus Collegium (MCC) a Kárpát-medence legjelentősebb tehetséggondozó intézményeként 1996 óta végzi tevékenységét, és az általános iskola felső tagozatától a felnőtt korig működtet közcélú, ingyenes tehetséggondozási programokat. Egyedülálló programjának lényege, hogy a hagyományos közoktatást, egyetemi oktatást kiegészítő, magas szintű képzést nyújt nem csupán egy területet érintően, hanem interdiszciplináris jelleggel. 2023 szeptemberétől már 30 képzési központban, 7600 diák tanul az MCC-ben.

