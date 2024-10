Glatz Judit meghívására ezúttal Berki Lilla népdalénekes érkezett az otthon lakóihoz. Vele Bakonyi István beszélgetett művészi és zenetanári pályájáról, a beszélgetés közben pedig számos népdal és vers is elhangzott. Berki Lilla felelevenítette iszkaszentgyörgyi és székesfehérvári diákéveit, az énekléshez és a zenéléshez fűződő kapcsolatának állomásait. Gyermekkorában már hatottak rá a templomi énekek, később pedig maga is gyűjtött dalokat többek között Erdélyben. Szó esett a költészethez fűződő viszonyról is, Petőfi Sándor, Weöres Sándor és Csoóri Sándor életművének ürügyén. Beszélt a Csoóri-család rá gyakorolt hatásáról is. Ez utóbbi élményvilágnak következtében számos Csoóri-versre talált népi dallamot, s ezt már több műsorban is megjelenítette Cserta Balázs és Varró János hangszeres kíséretével. Most Kincsesbányán a program végén elénekelte az Anyám fekete rózsa c. verset, s bizony közben könnycseppeket láthattunk a hallhatóság soraiban. A gyógyító és léleknemesítő zene és vers ereje működött.