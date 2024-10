"amikor kezdtem '83-ban, pont a mostani helyzete ellentéte volt" - mondja Csonki István

Fotó: S. Töttő Rita / Fejér Megyei Hírlap

- És ebben a keretben mégis mik voltak a legfontosabb mérföldkövek, akár abból a szempontból, hogy mi volt a legnehezebb feladat, vagy mi volt a legnagyobb eredmény országos, illetve megyei szinten?

- Nagy szerencsém volt abban, hogy ebben az úgynevezett kultúrmérnöki hivatásban - mert hiszen a vízépítő mérnök az -, minden fontos területet sikerült végigjárnom a 41 év alatt. Nem tudom, nem igen hiszem, hogy valakinek még megadatott ez a szerencse! Ott lehettem a 2000-es évek nagy tiszai árvizeinél, a dunai védekezéseknél, a belvízvédekezéseknél és a vízminőségi kárelhárításoknál is, melyben a balatoni angolna pusztulás volt az egyik véglet, a kolontári vörösiszap katasztrófa a másik. Szerencsém volt olyan szempontból is, hogy nagy beruházásokat irányíthattam: ha csak itt a megyében nézem, a Velence-tavi partfal rekonstrukciót, a fehérvárcsurgói tározó felújítását, a Váli-víz és a Szent László patak szabályozását is vezethettem. Kitekintve a megyéből pedig, részt vehettem az új siófoki nagy leeresztő műtárgy létrehozásában is. Nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy két olyan csodával tudtam 41 évig foglalkozni, mint a Balaton és a Velencei-tó. Fantasztikus élményeket adtak nekem!