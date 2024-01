Az éjszaka közepén, amikor mindenki mélyen aludt, egy hirtelen tűz támadta meg Kovács Zsuzsanna református lelkész és családja otthonát, a református parókiát. A családfő, éppen hogy csak elhagyta a hálószobát, amikor egy furcsa zajra, majd egy hatalmas robajra lett figyelmes. Az első gondolata egy betörő munkálkodását feltételezte, – hiszen már korábban is volt rá példa – de gyorsan kiderült, hogy valami sokkal veszélyesebbel állnak szemben: lángokban állt a parókia kazánháza.

Vélhetően ez a fekete elektromos kábel játszott szerepet a tűz keletkezésében, és nem a vegyestüzelésű kazán

Forrás: Hajdú Marianna/Fejér Megyei Hírlap

A tűz olyan gyorsan terjedt, hogy alig maradt idő a menekülésre. Zsuzsanna és férje, megfogadva az elsődleges ösztönüket, azonnal felébresztették hatéves kislányukat, és a hideg éjszakába menekültek. Mindeközben az apuka próbálta kordában tartani a lángokat egy porral oltó készülékkel, amíg Zsuzsanna értesítésére meg nem érkeztek a polgárdi állomás tűzoltói.

A tűzoltók érkezése után megkezdődött a lángok megfékezése, majd az épület szellőztetése. Zsuzsanna és családja közben a ház mögötti udvaron várakozott, ahol a kislányuk példás fegyelmezettséggel és bátorsággal viselte az eseményeket.

Talán ez lehet a tűz kiindulópontja, de ezt majd a szakemberek megállapítják

Forrás: Hajdú Marianna/Fejér Megyei Hírlap

A gyors beavatkozásnak köszönhetően a tűz nem terjedt tovább a lakóépületre, de a kazánház és a felette lévő részek megsérültek. A család szerencséjére, és a tűzoltók hősies munkájának köszönhetően, a padláson tárolt értékes iratok, úrasztali hímzések és a régi fazsindelyek nem gyulladtak meg.

A felkavaró eset Zsuzsanna számára is egyértelművé tette, hogy milyen fontos a biztonság, amihez a tűzvédelem is hozzátartozik, és már tervezi, hogy több tűz- és füstérzékelőt is telepítenek a jövőben a parókia épületére, hogy megelőzhessék az ilyen tragédiákat.

A régi fagerendák már izzottak a hőtől, így a plafont meg kellett bontaniuk a tűzoltóknak

Forrás: Hajdú Marianna/Fejér Megyei Hírlap

Ahogy Zsuzsanna mondja: "Ezek csak anyagiak. A lényeg, hogy mi jól vagyunk, és velünk semmi baj nem történt. Ez a legfontosabb."

Zsuzsanna és családja most a közösség segítségére számítanak. A tűz okozta károk helyreállítása hatalmas anyagi terhet jelent a lelkészi családnak, hiszen a fűtési rendszer teljesen tönkrement, és az elektromos hálózat is károsodott. Jelenleg a parókia mögött álló vendégház egyik szobájában találtak menedéket, de ez csak átmeneti megoldás lehet.

A tűz a kazánházban tárolt és használt mosógépet sem kímélte

Forrás: Hajdú Marianna/Fejér Megyei Hírlap

A helyreállítás költségei várhatóan meghaladják az egyházközség anyagi lehetőségeit és a biztosításuk fedezetét, emiatt gyűjtést szerveztek a helyreállításhoz. Zsuzsanna és családja hálás minden támogatásért, amely segít nekik újra felépíteni életüket ebben a nehéz időszakban.