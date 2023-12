Natália vagy, ahogy édesanyja becézi Nati jelenleg Mezőfalván él családjával és Dunaújvárosban tanul szakácsnak egy kereskedelmi iskolában. Korábban az általános iskolás éveit még Iváncsán töltötte, itt ismerkedett meg azzal a sporttal, amelynek a mai napig hódol, mi több kimagasló eredményeket is elért már. Édesanyja Éva, lányát első osztályos korában íratta be karate órákra. Nati pedig később versenyeken, majd vizsgákon vett részt, de akkoriban – mint mondta – még félénkebb volt, így a nagyobb áttörés akkor jött, amikor átkerült Dunaújvárosba Schneider László edzőhöz, aki a Hikari Dojo-ban tanítja növendékeit, köztük Natit is.

– Schneider Lászlónál találtam meg a helyemet, nagyon sokat tanultam tőle és minél több edzésen vettem részt, annál magabiztosabb lettem. Neki köszönhetem, hogy bekerültem a budapesti válogatottba is – mesélte a Nati, aki abból is kiokított, hogy mit jelentenek öltözetükön az övek színei.

A kezdő karate tanulók fehér övet kapnak, majd, ahogy fejlődnek úgy léphetnek feljebb a színekben. A fehéret a sárga, narancssárga, zöld, kék, barna és végül a fekete követi. De ezek váltogatása azért nem megy ilyen egyszerűen, a fiatal lány azt is elmondta, hogy az öveken csíkok is vannak, amelyek a fokozatokat jelenik. Magasabb fokozatot elérni pedig sikeres vizsgákkal lehet.

Nati jelenleg barnaöves karatés és hamarosan a fekete övért vizsgázik. Igaz még a ’gyerek’ fekete övért, de, ha betölti a 18. életévét, akkor a felnőttet is megszerezheti egy újabb vizsgával.

Kérdésemre, hogy melyik eredményére a legbüszkébb, szerényen ugyan, de azt felelte, hogy Svájcban az Európa-bajnokságon harmadik helyezést ért el, illetve idén ő nyerte a Diákolimpiát és jutott már ki világbajnokságra is. A jövő évire is szeretne, ami Japánban lesz, de addig azért még jó néhány edzést kell venni. Tanulmányai, illetve szakmai gyakorlata mellett heti kétszer jár edzeni, de a versenyszezonban sűrűbben.

Végezetül arra voltam kíváncsi, hogy mit szeretne elérni a jövőben, amire leginkább azt a választ vártam, ha már a világbajnokságról beszéltünk, hogy a vb első helyét, de nem ez a válasz érkezett. Azt szeretné, ha a gyerekek a jövőben példaképként tekintsenek rá.