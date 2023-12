A művelődési házban tartott szerda délutáni közmeghallgatáson kiemelt téma volt a Váci Mihály utcában tapasztalt vízkárok kezelése. A terület, amelyet a vízkárok különösen sújtottak az elmúlt időszakban, komoly figyelmet kapott a megbeszélésen.

Viplak Tibor, a város polgármesterének meghívására Huszár Szilvia, az MBH Konsulting Zrt. területfejlesztési szakembere is jelen volt kollégáival, és ismertette a város integrált településfejlesztési, valamint a lakható város fejlesztési stratégiát. Ezek az alapdokumentumok meghatározzák a város fejlesztési irányait, és jelentős projekteket is tartalmaznak. Viszont említésre méltó az is, hogy a „Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása” elnevezésű konstrukció terv annyira új még, hogy Enying városa büszkélkedhet vele elsőként.

Kiemelten foglalkoztak a Váci Mihály utcával kapcsolatos problémákkal. Kun Csaba vízgazdálkodási szakértő a közmeghallgatáson a vízkárelhárítási terv részleteit ismertette, melyek között szerepel egy műszaki létesítmény megépítése, ami lassítja a csapadékvíz lefolyását és megakadályozza, hogy a víz a házakhoz folyjon.

A megbeszélésen felmerült az is, hogy a településnek egy összehangolt csapadékvíz-gazdálkodási tervet kellene kidolgoznia. A szakember szerint a változó időjárási viszonyok miatt a hagyományos vízelvezető rendszerek már nem elegendőek, és új megoldásokat kell találni a településen belül.

A közmeghallgatáson a felszólalók konkrét megoldásokat is javasoltak a Váci Mihály utcai problémákra, többek között a munkagépek által kitaposott útvonalakon szilárd burkolat, valamint vízelvezető árkok kiépítését a mezőgazdasági területeken, amelyhez a földtulajdonosi közösség jelen lévő tagjai a támogatásukkal biztosították a döntéshozókat.

A város vezetése nyitott volt ezekre az ötletekre, és az összefogásra. A közmeghallgatás végén megállapodtak, hogy minél hamarabb hozzá kezdenek a tervek kidolgozásához, hogy a tavasszal megjelenő állami pályázatokat felkészülten, kész tervekkel célozhassa meg a város.

Enying közmeghallgatása így nem csak a problémák megvitatását, hanem konkrét lépéseket is eredményezett a város vízgazdálkodási és településfejlesztési stratégiájának javítására, különös tekintettel a Váci Mihály utcai vízkárokra.