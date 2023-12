Az országos kezdeményezés mintájára retro véradást tartottak csütörtök délután a Kisalföldi ASzC Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum és Szakképző Iskolában, ahol már a program első órájában szép számmal csatlakoztak az intézmény diákjai a nemes kezdeményezéshez.

Kovács Dorina Anna, az iskola tanulmányi referense, elmondta, a helyben megszervezett véradás hozzájárul ahhoz, hogy a diákok minél többet megtudjanak a véradás menetéről, annak fontosságáról.

– Számunkra rendkívül fontos a véradás, ezért is kerestük meg az ötlettel a Vöröskeresztet, hogy egy partneri együttműködéssel Fehérvárra is elhozzuk a retro véradás hangulatát és élményét. Több kolléga is rendszeres véradó, ezért szeretnénk, hogy a tanulóink már fiatal felnőtt korban ráléphessenek erre az útra. A diákjaink jellemzően első véradók, hiszen kevesen vannak, akik már betöltötték a 18. életévüket, közülük előzetes huszonhárman jelezték, hogy szívesen részt vennének a véradáson – fogalmazott Kovács Dorina Anna, aki kiemelte, a tanulók egy ilyen alkalom során megtanulhatják, hogy önzetlenül nem is olyan nehéz segíteni, úgy, hogy az a segítség akár életet is menthet.

Molnár Dorottya, a Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezetének véradásszervező koordinátora kiemelte, az eddigi évek tapasztalatai azt mutatják, az ünnepek közeledtével a véradók száma is évről évre növekszik.

– Karácsony előtt és az ünnepek között is vannak véradásaink, a két ünnep között a Fehér Palota üzletközpont emeletén lesz véradás. Mindig szép számmal érkeznek véradók, akiknek ilyenkor is igyekszünk ajándékokkal kedveskedni – tette hozzá, s hangsúlyozta, a véradás legfontosabb feltétele a betöltött 18. életév, valamint fontos, hogy a véradó magával hozza személyi igazolványát, lakcímkártyáját és taj kártyáját is.

Akik vérükkel másokon is segíttek, azokat üdítő, virsli és egyéb édességek mellett helyben, diákok által készített friss sütemények és kenyerek várták. A véradáson résztvevők egy-egy tombolaszelvényt is kaptak, a legszerencsésebbek többek között színház, mozi és múzeum belépőt, konditerem bérletet és egyhetes ingyen ebédet is nyerhettek.