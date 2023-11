Az időjárási előrejelzések egyenlőre nincsenek összhangban a naptárral, jelenleg enyhe az idő és a harminc napos előrejelzés is enyhe időt jelez. De ez nem azt jelenti, hogy ne lennének téli útviszonyok, hiszen az időjárás is nagyon gyorsan változhat – szögezte le Molnár István, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Fejér Vármegyei Igazgatóságának vezetője, aki pénteki tájékoztatóján jelentette be: november 10-étől a hagyományaik szerint átállnak a téli üzemmódra.

- A felkészülést azonban már nyáron megkezdtük: feltöltöttük például a sótárolókat. Jelenleg is mintegy 5300 tonna só állrendelkezésünkre. Tavaly 3 ezer tonna só fogyott, ami egy átlagos téli fogyás fele. Ez nem csak azt jelenti, hogy fele annyi hó volt, mint korábban, hanem azt is, hogy a jeges és síkos időszakok száma is feleződött – mutatott rá az igazgató.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

A télre felkészített járművek

Mintegy huszonkilenc kettős rendeltetésű géppel kezdi meg a téli üzemszakot a Közút Fejér Vármegyei Igazgatósága, amelyek ekéznek, szórnak, járják hajnalban az úthálózatot és végzik a síkosságmentesítést, szükség esetén pedig a hóeltakarítást. Ezen kívül nyolc rakodógép és öt hómaró áll rendelkezésre, bár az előző évek tapasztalataiból kiindulva idén sem lehet tudni, vajon lesz-e miért munkába állniuk. Összesen kilencven fő vesz részt a Közútnál a téli üzemeltetésben, de a 220 fős állományból – szükség esetén – további erőforrásokat tudnak mozgósítani, tudtuk meg.

Fotó: Fehér Gábor /Fejér Megyei Hírlap

Hóátfúvás ellen és a kerékpárutakon is

A hóvédművek kihelyezésére is ebben az időszakban kerül sor: a Közút 33 kilométeren – a hófúvással veszélyeztetett szakaszokon - helyez ki Fejérben ideiglenesen hófogó hálókat és rácsokat. Bár – tette hozzá az igazgató -, a megyében ennél nagyobb területen tapasztalható az utakon hóátfúvás veszély: mintegy 150 kilométeren kell számítani ilyen veszélyekre havazás esetén.

A Közút Fejér Vármegyei Igazgatósága a megye fő- és mellékút hálózatát kezeli, amely mintegy 1342 kilométert jelent. Ám a kerékpárút hálózat kezelése is jelentős feladat számukra: az országos jelentőségű, főúthálózat melletti, külterületi kerékpárút szakaszokról gondoskodik a Közút, amilyen például a Budapest-Balaton (BuBa) kerékpárút, melynek átadásával immáron 35 kilométernyi szakaszt kezelnek. A hivatásforgalmi szakaszokon – mint amilyen Fehérvár környékén fut -, ahol télen is kerékpározhatnak, ugyanúgy végzik a síkosságmentesítést, hóeltakarítást, mint az autóutakon.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Hierarchikus takarítás

Ha egyszer mégis leesik a hó, a téli üzemmódra felkészített Közutas járművek azonnal útnak indulhatnak. Négy mérnökségen várják a szolgálatot Fejérben a „hószörnyek”: Székesfehérváron, Kápolnásnyéken, Dunaújvárosban és Sárbogárdon kezdik meg a munkát. Egy-egy ilyen autó 30-40 kilométeres körzetet lát el Fejérben. Egy átlagos téli napon, amikor síkosságra lehet számítani, egy ilyen jármű hajnali fél 4 - 4 órakor sóval megrakottan elindul, s 2-3 óra alatt elvégzi a szükséges szórást. Nem tudnak tehát mindenhol egyszerre ott lenni, s a főszabály szerint „hierarchikusan” haladnak: először a főút, majd az egyre alacsonyabb mellékút hálózatok következnek. Így tehát egy kisforgalmú bekötőútra utoljára érnek. Ugyanez igaz a hóeltakarításra is. Éppen ezért – hangsúlyozta az igazgató -, nagyon fontos az úthasználók együttműködése a tél folyamán.