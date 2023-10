Nem csak eljött az idős, alcsúti születésű „magyar” Habsburg, hanem három plakettet, elismerő saját díjat adott át Tóth Erika polgármesternek, Keindl Zoltánné iskolaigazgatónak és Lévai Anikónak, a miniszterelnök feleségének. Utóbbi nem volt jelen az ünnepen, vele a Várkert bazár-béli kiállításon találkozott a nádor ükunokája, a Legmagyarabb Habsburg, József nádor nyomában című kiállításon, amelyet Alcsútdobozon is láthatnak a helybéliek a tervek szerint.

Fotó: Zsohár Melinda

A Nádorfeszt őszi ünnep csatlakozik a néphagyomány által évszázadok óta megtartott Szent Mihály-naphoz, a betakarítás, a mezőgazdasági év lezárásaként a keresztény országokban megtartott ünnepi szokáshoz, mondta el Keindl Zoltánné, az alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola igazgatója. A községben hagyományosan ilyenkor tartják a magyarruhás szüreti felvonulást is, az utcán táncoló fiataloknak harminc éve Mariann igazgatónő tanítja be a koreográfiát. Végigtáncolják a falut, majd a tágas iskolaudvaron nádorfeszteznek. Esznek-isznak, finom ételeket, süteményeket sütnek-főznek, árusítanak a standokat felállító szülők, a bevételt pedig mindig az iskola javára ajánlják fel. Idén újabb interaktív táblát terveznek vásárolni belőle. A vásárlási támogatások mellett többen étellel, itallal, kenyérrel, hússal járulnak hozzá a bőséges kínálathoz. Eredetileg Péterfi Nikoletta tanítónő vetette fel három éve, hogy szervezzék meg ezt a kedves őszi ünnepet, a testület és a szülők örömmel elfogadták, s már tavasszal is lelkesen szervezik a mezőgazdasági évnyitást. Így lett a három év alatt az ötödik a 2023-as Nádorfeszt immáron.

Fotó: Zsohár Melinda

Vásárolt az iskola szőlőprést, kaptak szőlőt, szilvát, kiflit, virslit, sütöttek lángost, a vadászstandon őzpörkölt rotyogott a bográcsban. Szanyiné Halgancz Teréz tanítónő sárga kézműves-dísztökökkel rukkolt elő, amit a gyerekekkel és a szülőkkel készítettek, az igaziak pedig látványos dekorációkként szolgáltak, szalmabálákkal, őszi termésekkel, levelekkel. A gyerekek játékképpen kukoricát morzsoltak, pedig otthon már aligha találkoznak ezzel a társas munkával. Csuhéztak, azokkal a terményekkel alkottak, játszottak, amikkel legfeljebb a nagyszüleik gyermekkorukban. Madárijesztő-kiállítással tették teljessé az őszi vigasságot. Az iskolában a nevelési program része a hagyományokkal, a hajdani mezőgazdasági és a falusi gazdálkodói tevékenységgel való megismertetés a népdalok, néptáncok folklórkincse mellett.

Fotó: Zsohár Melinda

A családi napnak is meghirdetett eseményre ezúttal is meghívták Habsburg Mihály főherceget, aki a rendszerváltás óta gyakran látogat Alcsútdobozra, nemcsak azünnepeken, hanem amikor csak teheti. Tavasszal a székely mesemondó lány mellé telepedett, s hallgatta az ízes beszédet. Százszor elmondtuk, újra megtesszük, a főherceg megszólítás tiszteletből és szeretetből hangzik el, nem is kívánja a szerény és közvetlen nádor-ükunoka, a Palatinus Alapítvány elnöke a régi világ hierarchiájának titulusát, ami nincs is. A király helyetteseként tevékenykedő József nádor és utódai számos jó cselekedetükkel gyarapították a hazát és Alcsútot 1827-től fogva 1945-ig, így őrzi a magyar Habsburgokat jó emlékezetében a község.

Fotó: Zsohár Melinda

A plaketteket Tóth Erika polgármester és Keindl Zoltánné az iskola érdekében tett erőfeszítéseikért kapták, mondta el Habsburg Mihály az átadáskor. Még egy adalék: a jelenlegi általános iskola régi, klasszicista oszlopos folyosójú, impozáns épülete hajdan a Habsburg-birtok jószágigazgatósága volt, de már több, mint hetvenöt éve a tanulóifjúságot szolgálja. A falu közepén álló, védett épület a település ékessége, amit megtoldottak új traktussal, s a régi szárnyakat is többször renoválták.