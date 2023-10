A péntek 13-a eredetét többféle eseményhez is köti a népnyelv. Van, aki IV. Fülöp királyhoz, aki 1307. október 13-án (ó jaj, pont 716 éve!) tartóztatott le és ítélt máglyahalálra több száz templomos lovagot. Más feljegyzések pedig Gioachino Rossin olasz zeneszerző halálának napjával kötik össze a szerencsétlen nap eredetét. De bárhogy is legyen, a péntek inkább csak a 21. századi ember számára szolgál jó hírrel (hogy kezdődik a hétvége), a sötét középkorban, sőt még a 19. században is a kivégzések napja volt. A 13-as számot is kipécézte magának a babona: a 12-es, mint tökéletes szám és mint több bibliai történet pozitív részese után a 13-as már nem lehetett olyan jó hírű. Nem véletlen, hogy még a mai napig is vannak szállodák, ahol kihagyják a 13-as szobaszámot vagy éppen az emeletet – amelynek természetesen fogyasztói oka van: sokan nem akarnak a 13-as szobában vagy emeleten megszállni, mert hát az bizony szerencsétlenségeket vonhat maga után.

És bizony együtt a péntek és a 13-as szám valóban olyan, mintha fekete macskák potyognának az égből… Hogy ez a babona tényleg hat, arra jó példa az Allianz biztosító statisztikája, amely megdöbbentő adatokat közölt: szakértőik megvizsgálták az elmúlt 15 év „nem-élet ágazat” lakossági kárstatisztikáit. Azt találták, hogy autókárról, akár lakáskárról van szó, átlagosan 10 százalékkal több kárt jelentettek be a 13-ára eső, mint az átlagos péntekeken. De nem csak a péntekeket vizsgálták meg: az összes többi napot is nézve a péntek 13-ákon – 2008 és 2023 között – több mint 15 százalékkal magasabb volt a kárbejelentések száma. Az autókároknál ez konkrétan 25 százalékos, a lakáskároknál pedig 10 százalékos emelkedés tapasztalható a péntek 13-ai napokon. A biztosító emlékezik az elmúlt évek legsúlyosabban végződő péntek 13-ájára is: ez 2010 augusztusában volt, amikor egy hatalmas vihar miatt rengeteg kár keletkezett. Fejérben sem volt ez másképp ezen a napon: az akkori híradások szerint például bajba jutott egy horgászcsónak a Velencei-tavon és villám csapott egy székesfehérvári házba. Persze vannak, akik próbálják átfordítani a babonát, és ennek bizony a Szerencsejáték örülhet nagyon.