- Úgy tűnik, működik a kezdeményezés, több olyan közösség, csapat is létrejött Pázmándon, akik vállalták egy-egy terület rendszeres gondozását, karbantartását. A Kreatív Csapat mellett, amiben több képviselőnk is benne van, ilyen a Temető Kommandó, aminek mára a létszáma is szépen felduzzadt, de „gazdára talált” az egyik játszótér is, olyan is van, aki a keresztnél rendszeresen kaszálja a füvet és csoportos önkéntes munkában újult meg nem olyan rég a Kálvária pihenő és a vízelvezető árok is – mondta kérdésünkre Böjte Richárd polgármester, aki örömmel vesz minden hasonló felajánlást a pázmándiak részéről. Az ilyen jellegű önkéntes munkával nem csak szebbé és élhetőbbé teszik a környezetet, de nagy segítséget jelentenek az önkormányzatnak is, akitől átvállalják a feladatokat.

Munka közben

Fotó: Pázmándi önkormányzat

Az ötlet egyébként a gyerekorvosi rendelőt Köllőné Sárvári Zsuzsannával együtt kifestő Kőszegi Gabriellától származik, aki – az iparban használatos kifejezéssel élve – benhmarkolta, vagyis máshol látta és jó gyakorlatként átvette a kezdeményezést. A programban bármilyen közterületet, de akár középületet is örökbe lehet fogadni. Természetesen csatlakozni is lehet valamelyik már létező brigádhoz, de új csapat is alakítható. Jócskán akadnak még „szabad” területek a községben!