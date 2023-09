Egyes felmérések szerint világszerte naponta kétmilliárd csésze kávé fogy, így nem csoda, hogy már a „feketének” is van világnapja – éppen ma. Egyesek a hatásáért, mások az ízéért kedvelik, s fogyasztják. Némely országokban mézzel édesítik, máshol némi alkohol teszi pikánsabbá az élményt, sőt, van, ahol – kapaszkodjanak meg – sajtot vagy éppen sót szórnak a kávéba. Fanyar íze és élénkítő hatása mellett közösségkovácsoló erejéről is érdemes szólni. Nem lehet véletlen ugyanis, hogy egykor az irodalmi élet legnevesebbjei, Karinthy Frigyes, Kosztolányi Dezső, Déry Tibor és Móricz Zsigmond is kávéházakban találkoztak, s ott, az időtlennek tűnő eszmecserék forgatagában gyűjtöttek ihletet mindazon versek és prózák megírásához, melyek máig a magyar irodalom meghatározó alkotásai.