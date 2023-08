Ahogy a városvezető fogalmazott, ezzel egy több éves kerékpárút fejlesztés valósulhatott meg a városban, a „Székesfehérvár területén fenntartható városi közlekedésfejlesztés” című projekt keretében. Mint mondta, most már létezik egy biztonságos és abszolút szép kialakítású rendszer Fehérváron. Cser-Palkovics András hozzátette azt is, hogy a város több pontján, ahol lehetett, a kerékpáros közlekedés mellett egyéb beavatkozás is történt (útfelújítás, járdaépítés) az elmúlt öt évben. A projekt keretében többek között a Rákóczi utca, Berényi út, a Piac tér-Tolnai utca, Prohászka Ottokár út, Széna tér, Mátyás király körút, Szabadságharcos út újulhatott meg, de még hosszasan folytathatnánk a sort az egyéb forgalmi beavatkozást érintő szakaszokkal együtt. A polgármester végül elárulta, hogy vannak még terveik, hogy a kerékpáros infrastruktúrát tovább fejlesszék.

Földi Zoltán önkormányzati képviselő szintén a biztonságot emelte ki beszédében. A Zámoly utca – Kiskút útja projekt keretében ugyanis az útburkolat szélesítésével és a kopóréteg felújításával irányhelyes kerékpársávokat alakítottak ki, a csapadékelvezető-rendszer korszerűsítették, valamint végre megvalósulhatott a gyalogosok védelme érdekében a Kiskút útja mellett járda kiépítése. A képviselő felszólalásában megköszönte az itt élők nevében a beruházást.