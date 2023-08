Így volt ez a Szent Donát-kápolna esetében, ugyanis a közösségi összefogás eredményeképpen alig fél év alatt összegyűlt a tetőszigetelés cseréjéhez szükséges közel két millió forint – derült ki az ÖKK közleményéből, valamint a Székesfehérvár-Öreghegy Római Katolikus Plébánia is megosztott néhány képet a munkálatok megkezdéséről a közösségi oldalán.

Mint írják a felújításra már nagy szükség volt, hiszen a 30 éve átadott kápolnán már igencsak fogott az idő vasfoga, illetve megsínylette a szélsőségesebb időjárást is.

Az Öreghegyi Plébánia Karitász Csoportja egyébként tél végén indította az adománygyűjtést, de emellett egy jótékonysági bált is szerveztek. Így az adakozóknak ott is volt lehetősége támogatni a kezdeményezésüket, na meg persze szórakozni is, hiszen volt tombola, zene, tán és finom falatok.

A felújítási munkálatok néhány napja tartanak, megkezdődött a felállványozás és a tetőszigetelés cseréje.

Fotó: Déri Brenda / FMH