Amint azt korábban lapunkban is beharangoztuk már, július 4-én, kedden reggel 8 órától várhatóan tíz napon keresztül korlátozás lesz ezen a részen. Nem tudtuk, mire számíthatunk az első napon, főként úgy, hogy az itt bevezetett forgalomkorlátozást az ég is megsiratta. A helyzet szerencsére mégsem volt kellemetlen: a szakemberek 10 óra körül kezdték el a területen a munkát, amelyre már egy-két órával korábban is kordonok, táblák figyelmeztettek.

Apropó, munka: szennyvízcsatorna-felújítás és -bélelés zajlik a környéken, ez indokolja a minimális forgalmirend-változást. Eszerint a Széchenyi úton át a belvárosba tartók nem tudnak balra kanyarodni a Horvát István utcába (a gyorsétterem irányába), valamint a Kölcsey utca becsatlakozása környékén egy szakaszt lezárnak a jobbra kanyarodó sávban is. Helyszíni tapasztalataink alapján ez utóbbi egy néhány méteres szakasz csupán; problémát az okozhat, ha a Szárcsa utca felől érkező, rutinból közlekedők azonnal a jobbra kanyarodó sávba sorolnak – ám innen viszonylag hamar "középre" kell érkezniük, hogy aztán valóban jobbra vehessék az irányt.

Gondot a délutáni, kora esti csúcsforgalom jelenthet még a belvárosba tartóknak, ezért az ő esetükben érdemes idejében elindulni, netán új útvonalat keresni úti céljuk eléréséhez.