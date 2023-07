Volt, aki sakkozással a motorháztetőn, más kézi ventilátorral vagy éppen napernyővel vészelte át a várakozás pillanatait a 18 órai nyitás előtt kedden az EFOTT fesztiválon. A bejutás gördülékeny, egyértelmű jelek és "staff", azaz szervezői segítség áll rendelkezésre a célba érésig.

„Főbejárat! Készen álltok a nyitásra?” – érkezett a kérdés walkie-talkie-n a biztonsági őrökhöz, akik előtt a hosszú sor már jó ideje várakozott a beengedésre. A válasz után fellélegezve, bőröndöket, polifoamokat és hatalmas táskákat megragadva indultak befelé a 2023-as EFOTT fesztivál első résztvevői.

A hatalmas tóparti placc idén is hamarosan megtelik fiatalokkal, családokkal, helyiekkel és messziről érkezett vendégekkel. Elképesztő mennyiségű programmal készülnek idén is a szervezők. Szerdán is érkeznek természetesen sokan, köztük kerékpárosok: a Tekerj az EFOTT-ra már hagyományként biztosít a fesztiválozók számára lehetőséget arra, hogy biciklivel érkezzenek meg „a legsportosabb fesztiválra”. A fesztivál UNIversum pontjának két nappali helyszíne pedig már a szerdai napon is izgalmas programokat ígér: a GRDG különleges karaokeval készül, de lesz öttusa is, persze más, mint a megszokott: akadály szotyizásra, trianon-fájásra és nyitott pályás panaszkodásra is lesz lehetőség… Hogy ez pontosan mit jelent, derüljön ki a helyszínen…

