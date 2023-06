A találkozót Ijjas Bernadett, a Szertelen Ház intézményvezető-helyettese vezette fel, kiemelve, hogy a drogambulancia és a helyi rendőrkapitányság között korábban is korrekt, együttműködő volt a kapcsolat, hiszen számos területen találkozik a munkájuk. Ilyen például az elterelés, a különböző prevenciós előadások, fórumok szervezése, lebonyolítása és egyes esetekben a kölcsönös segítségnyújtás. Erre számos példát is említettek az intézmény dolgozói. Volt, hogy a drogambulancia egyik kliense jelezte a szakembereknek, hogy családon belül súlyos bántalmazás érte/érheti őt és családtagjait. E vészjelzés alapján pedig a rendőrség megtette a szükséges lépéseket.

A kapitányi posztjára a közelmúltban visszatérő Budavári Árpád nemzetközi példákat is említve ismertette, hogy az elmúlt évtizedekben miként változott a kábítószerhelyzettel és annak hatékonynak vélt kezelésével kapcsolatos rend­őrségi felfogás. – A világ az elmúlt bő tíz évben is rengeteget változott. Amint azt hazai adatok is mutatják, az ismertté vált bűncselekmények száma ugyan drasztikusan csökkent, ám az illegális tevékenységek jelentős köre nem szűnt meg, nem tűnt el, hanem más formát öltött és/vagy a világhálóra költözött. Hangsúlyosan igaz ez az illegális tudatmódosító szerekre. A korábban ismert „klasszikus” drogok (marihuána, speed, kokain, heroin stb.) mellett szinte napi rendszerességgel jelennek meg új szerek a piacon. A generációs olló is kinyílt, a szerhasználat terén egyaránt érintett már a kora tizenéves korosztály és a hatvan év felettiek is. Ezt próbálja követni a rendőrség és a törvénykezés is. Miközben olyan globális kihívásokat is kezelnie kell, mint a terrorizmus, a menekülthullám és a szervezett bűnözés. Látni kell, hogy a drogterjesztés és -fogyasztás számos ponton kapcsolódik a bűn világához. Egy-egy eset mögött magam és munkatársaim is sokszor megtört sorsokat, félresiklott életeket látunk, ám a másik oldalt sem lehet elhallgatni: sokan komoly bevételre tesznek szert drogterjesztésből. A szerhasználat miatt pedig nem egy esetben a fogyasztók veszélyt jelentenek a társadalomra. Dunaújvárosban jelen van a kábítószer. E probléma kezeléséhez pedig összefogásra van szükség. Továbbra is a városban és a térségben működő közösségekkel, szakmai szervezetekkel szeretnénk együtt dolgozni, hiszen ezen közösségek látják, észlelik, ha probléma van, és e közösségek azok, amelyek megtartóerővel is bírnak, támaszt jelenthetnek.

A Szertelen Ház munkatársai is bemutatták, mivel foglalkoznak, milyen tapasztalatokkal rendelkeznek egy-egy adott területen. Elmondták, az elterelés intézményét alapvetően pozitívan látják, a foglalkozások során sok érintett gondolkozása, hozzáállása megváltozik, és elindul a változás útján. Ehhez számos megoldási lehetőséget kínál a drogambulancia, amely országos kapcsolati hálóval is bír.

A találkozón hangsúlyos témát jelentett a több hullámban érkező Covid–19-járványhelyzet máig érezhető hatása. Az izoláció, az összezártság sok egyéni és családon belüli konfliktust hozott felszínre. „Számos esetben az alábbi séma kialakulását tapasztaltuk: apa iszik, anya bevesz egy nyugtatót, a gyerek pedig rendel valamit a netről” – hangzott el a szakemberektől, akik szerint a fiatalokat nagyon megviselte e hosszan elnyúló időszak.

– Lehet kárhoztatni a fiatalokat, hogy különböző szerekhez nyúlnak, ám e mögött azt a függőségi mintát is látni kell, amelyet sokan nem a kortárs közösségben, hanem már a családon belül „sajátítanak el”. Hazánkban generációkra visszamenőleg nagyon komoly problémát jelent az alkoholizmus, a gyógyszerfüggőség. A tizen- és huszonévesek a rossz megoldási stratégiákat látják maguk körül. E függőségi mintákat kellene újraírni a megoldáshoz – hangzott el a találkozón. A résztvevők megegyeztek, hogy a jövőben rendszeresen szerveznek hasonló megbeszéléseket, erősítve a partneri együttműködést.

