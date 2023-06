Zenés táncos mulatság 43 perce

Ballagás volt az Ezredéves Iskolában

A város egyetlen speciális iskolájában is elérkezett a tanév vége, ám nem csak a tanulók mások, hanem azok kötődése is a tanárokhoz, nevelőkhöz, ezért sokkal jobban ragaszkodnak hozzájuk. Az intézmény vezetője mindenkit megnyugtatott, hogy az állandóság biztosított a következő tanévben is.

Palocsai Jenő Palocsai Jenő

Megköszönte a munkát a kollégáknak is Kaifis Szabolcs Fotó: Palocsai Jenő / FMH

Vidámsággal, tánccal és énekkel tarkított évzáró és ballagási ünnepet tartottak az Arany EGYMI alá tartozó Ezredéves Iskolában. A tagintézményt irányító munkacsoport vezetője búcsúzott el a ballagó tanítványoktól és kívánt balesetmentes és kellemes nyarat mindenkinek. Vidám és színes műsorral búcsúztatták a tanévet diákok és nevelők

Fotó: Palocsai Jenő / FMH -A következő tanévkezdés pontos menete még nem körvonalazódott, de azt biztosan állíthatom, hogy a legtöbb osztály, illetve csoport összetétele, mérete, osztályfőnöke. A tagintézmény-vezetői posztra egy pályázat érkezett a tankerülethez. A jelöltet ismerjük és szeretjük, és azt hiszem ez a legfontosabb. Köszönöm a kollégák munkáját, akikkel azon munkálkodunk, hogy a ránk bízott gyermekekben rejlő értékeket a felszínre hozzuk és a jövőben is így fogjuk csinálni, mondta a tagintézmény jelenlegi vezetője, Kaifis Szabolcs. A folytatás aztán természetesen úgy zajlott, ahogy minden oktatási intézményben ezekben a napokban, mindenki elindult vakációzni, ki virággal, ki tarisznyával, ki nagy pakkal, de mindenképpen jókedvűen.

