A lakossági fórum első perceiben a jelenlévők a kiemelt övezetre vonatkozó parkolási rendelet módosításáról, a behajtás és a parkolás rendjéről kaptak tájékoztatást – a változtatásokról májusi ülésén döntött a közgyűlés.

Az önkormányzati rendelet módosítása értelmében a kiemelt övezetben az áruszállító járművek 30 percen keresztül díjmentesen várakozhatnak parkométer használatával. A Bartók Béla téren, az Országzászló téren, és a Szent II. János Pál pápa téren nincs parkolási lehetőség, ezért ezeket a területeket a gyalogoszónába sorolták át. A belvárosban a kiadott lakossági bérletek mennyisége többszöröse a rendelkezésre állóhelyeknek – emiatt a gépjárművekkel sokszor szabálysértő módon parkolnak a környékbeliek. A belváros védelme érdekében a kiadott lakossági bérletekkel a belvároson kívüli meghatározott parkolókban is lehet várakozni. A Bástya, Basa, Rózsa és Lakatos utcákba érvényes bérleteket elfogadják a Watthay utcában, a Szekfű Gyula utcai Evangélikus templom melletti parkolóban és a Várkörút 2. szám mögötti parkolóhelyeken. A Fő utca 13. és Marosi Arnold utcába kiadott bérletek a Szekfű Gyula utcai Evangélikus templom melletti parkolóban és a Várkörút 2. szám mögötti parkolóhelyeken és a Zichy ligetben is érvényesek lesznek. A Kossuth, Táncsics, Megyeház és Arany János utcába kiadott bérleteket pedig a Petőfi utcában, a Szent István téren és a Rákóczi utcában is elfogadják. Az Ady Endre, Jókai és Oskola utcákba kiadott lakossági bérletek pedig a Mátyás király körúton is használhatók lesznek.

Az elmúlt év tapasztalatait összegezve Nagy Zsolt, a közlekedési iroda irodavezetője úgy fogalmazott, a belvárosban a rend nagyobb, az autók általi terhelés kisebb lett. A közterület-felügyelet vezetője, Nagypál Róbert arról számolt be, az idei év első öt hónapjában 1114 alkalommal szabott ki a közterület-felügyelet bírságot engedély nélküli behajtás, gyalogos zónába behajtás, illetve gyalogos zónában kerékpározás miatt, mely esetekben egységesen 30 ezer forint pénzbüntetés várt a szabályszegőkre. A közterület-felügyelet általi bírságok száma tavaly egész évben összesen 976 volt. Nagypál Róbert kiemelte, éjszaka és hétvégén is végeznek szúrópróbaszerű ellenőrzéseket, melyek vonatkoznak az áruszállítókra is.

Az igazgatási és környezetvédelmi iroda irodavezetője arról számolt be, a közterület-használati engedélyek ellenőrzése során 17 vendéglátóegység felszólítást kapott, 13 esetben bírság kiszabására is sor került. A vendéglátóipari egységek kapcsán Werger Éva hangsúlyozta, a belvárosi kitelepülések szabályszerűségét a továbbiakban is rendszeresen ellenőrzik a szakemberek – már 6 vendéglátó kapott szóbeli figyelmeztetést. Elhangzott, a közterületi alkoholfogyasztás a tavalyi évhez képest jelentősen visszaszorult.

A tájékoztatók után az 1. számú választókörzet lakói tehették fel kérdéseiket, oszthatták meg problémáikat. Az Országzászló téren és környékén élők a közvetlen szomszédságban lévő szórakozóhelyek működése és az ott hajnalig dorbézoló fiatalok miatti negatív tapasztalataikat osztották meg, míg mások a parkolási gondok megoldását várták a fórumon. Az egyik lakó felvetette: érdemes lenne a színház mögötti parkolót éjszaka és hétvégén is fizetőssé tenni. Többen az áruszállítók hosszas rakodóideje miatt tettek panaszt.

A parkolási gondok kapcsán elhangzott, a színház mögötti parkoló terheltségét a Malom utcában, a Depónia helyén kialakított ideiglenes parkoló oldhatná meg, hiszen így a teátrumba érkezők akár ott is parkolhatnának. Cser-Palkovics András polgármester továbbá arról beszélt, a parkolási anomáliák ügyében a Palotai úton tervezett, mintegy 300 férőhelyes, és a murvás parkoló helyére tervezett, csaknem 1000 autót befogadni képes parkolóház megépítése hozhatna jelentős pozitív előrelépést.