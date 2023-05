Mivel előzetesen, a vizsgálat során kiderült, hogy a fa törzsének nagy része üreges, így viszonylag hamar, már pénteken, a reggeli órákban ki is vágták a fát a szakemberek. Mint, ahogy tegnap a Városgondnokság közösségi oldalán is írta a fa és leszakadó mázsás ágak nem csak a lakókra jelentettek veszélyt, hanem a parkoló autókra is, így mindenképp indokolt volt a kivágása.

Fotó: Bagotai Zsanett / Feol.hu