Alig ütötte el az óra a hármat – ekkorra hirdették meg a gyerekprogramok kezdetét – már több család is megérkezett kisebb-nagyobb csemetéivel, akik azonnal a nyuszisimogató felé vették az irányt. Ezekből az alacsony kerítéssel körbevett helyekből több is volt, így nagy eséllyel mindenkinek jutott simogatható nyulacska. Az más kérdés, hogy nem mindegyik vette jónéven a gyerekek közeledését. Az udvaron aztán többfajta játék is várta a kis vendégeket és kézműves foglalkozással is készültek a szervezők.