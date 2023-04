A vidékfejlesztési program keretében a Bakonyért Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület területére meghirdetett pályázatban három forint híján, hárommillió forintot kapott Fehérvárcsurgó önkormányzata. Ezt az összeget egészítették ki saját erőből, majd vásárolták meg azt a kis fűnyíró traktort, amellyel a jövőben a zöldterületeken dolgoznak majd a hivatal munkatársai. Temesvári Krisztián, polgármester elmondta, van már a településnek egy hasonló, de kisebb fűnyírója, a most vásárolt gép azonban jóval erősebb és nagyobb vágóasztallal is rendelkezik, így a lankás területeken is lehet vele dolgozni. Jó szolgálatot tesz majd tehát Csurgón, ahol elég nagy az önkormányzat kezelésében lévő zöldterület.

Az önkormányzat 2020-ban a Magyar falu programban nyert támogatást közterületkarbantartó gépre, amiből egy többfunkciós traktort vásároltak. Tavaly pedig egy kisteherautóra pályáztak, akkor azonban nem voltak sikeresek. A polgármester szerint erre még szükségük lenne, mivel a faluhoz jelentős nagyságú külterület tartozik, ezért újra beadják majd a pályázatot.