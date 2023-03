Agárdról indult, majd betört a fehérvári gasztronómiai életbe Bóza Roland, a Konyhafőnök című műsor 2021-es nyertese, aki azóta is töretlenül hisz a jövőben. Roland a feol.hu-nak elmondta: a friss, fiatalos agárdi szendvicse óta mindenki tudja, mennyire szeret új dolgokat kitalálni.

- Arra gondoltam, hogy olyan szendvicset szeretnék megalkotni, amely egyszerűen elkészíthető, finom, sok helyen elérhető és minőségi alapanyagok vannak benne – sorolja Roland, aki találmányával eljutott a Cápák műsorába is. A Bag-Dog névre keresztelt finomság igazán kreatív gasztroötletnek bizonyult: a bagett és a hotdog keveréke nem más, mint a ciabatta vagy pannini töltött változata. Készülhet tépett marha, sertés vagy csirkehúsból, debreceni kolbászból vagy éppen vegetáriánus változatban. Nem egy átlag szendvics, hanem igazi finomság: mindegyik a megfelelő dresszinggel, készül, s van, amelyikben lilahagyma lekvár vagy éppen jalapeno paprika van. Benzinkutakon lesz kapható előre csomagolva, foodtruckjai pedig a fesztiválokat járják. Nagy tervek ezek, ebben látott fantáziát a Cápák egyik mentora, Lakatos István üzletember, feltaláló, és segíti Rolandot azóta is. A szendvicsnek mára ”arca” is lett: Tihanyi-Tóth Csaba színész népszerűsíti a töltött bagettet – nem csak barátok közt.

- Volt idő, amikor azt sem tudtam, miből fogok tankolni, mert mindent, amim volt, be kellett fektetni, s ezért nehéz volt kijönni. Most viszont úgy érzem, a jó erősen hátrahúzott nyilat kilőtték, s messzire akar szállni – teszi hozzá Roland, aki nem rest és úgy tervezi, együtt száll azzal a nyíllal.