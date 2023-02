A múlt héten kiküldésre kerültek a megemelt helyi adókról szóló határozatok. A borítékba beletették a kedvezmények, vagy mentességek bejelentéséhez szükséges nyomtatványokat is, amihez csatolni kell a jogosultság igazolására szolgáló dokumentumokat is. A kitöltött papír alapú nyomtatványokat ügyfélfogadási időben személyesen is le lehet adni a polgármesteri hivatalban, nyitvatartási időn kívül a hivatalnál található postaládába lehet bedobni. Lehetőség van arra is, hogy a papír alapon kitöltött nyomtatványt szkennelve vagy lefotózva beküldjék a [email protected] email címre. Amennyiben a kiküldött nyomtatványokon kívül további példányra van szükségük, a hivatalban kérhető.